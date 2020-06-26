AB ilk korona ilacı tavsiyesini yaptı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) çalışmalarda olumlu sonuçlar veren Remdesivir'in "koşullu satış izni" için yetki verilmesini istedi.







Peki Remdesivir nedir? Covid-19 hastalarına nasıl fayda sağlıyor?





Euronews'te yer alan habere göre damar yoluyla enjekte edilen Remdesivir, koronavirüsün kendini çoğaltmak için kullandığı bir enzime müdahale etmek üzere geliştirildi.





ABD merkezli biyoteknoloji firması Gilead tarafından üretilen deneysel ilaç, laboratuvar dışında Covid-19 hastaları üzerinde etkisi onaylanan tek ürün olarak değerlendiriliyor.





Remdesivir'in İspanya'daki deneylerini yürüten Roger Paredes, "Bu, bu laboratuvar dışında insanlar üzerinde etkisi onaylanan ilk ilaç" dedi.





euronews'in sorularını yanıtlayan Paredes, "Hidroksiklorokin laboratuvarda etkili olmuştu ama tedavilerde aynı sonucu göremedik. Remdesivir'in ise gerçek koşullarda da faydalı olduğunu bulduk" açıklamasını yaptı. Parades'e göre söz konusu ilaç sadece orta şiddetteki Covid-19 hastalarına etki ediyor.





Hastalığı hafif veya solunum cihazına bağlanmayı gerektirecek kadar ağır geçiren hastalar üzerinde ise çok fayda sağlamıyor.





'İyileşme ihtimalini yüzde 65 artırıyor'





Gilead, 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, deneysel ilacını 600 orta dereceli Covid-19 hastası üzerinde denediğini ve olumlu sonuçlar aldığını duyurdu.





Buna göre Remdesivir'i 5 gün boyunca alan hastaların yüzde 65'inin iyileşme ihtimalinin arttığı gözlemlendi. Bu hastalar arasında hayatını kaybeden olmadı. İlacı 10 gün boyunca alanlarda 2 hasta, standart tedavi uygulananlarda ise 4 hasta hayatını kaybetti.





Remdesivir kullanan hastalarda baş dönmesi ve mide bulantısının daha yaygın olduğu görüldü.





ABD'de yapılan başka bir çalışmada ise Remdesivir'in ortalama tedavi süresini 15 günden 11 güne indirdiği kaydedildi.





ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 1 Mayıs'ta, Remdesivir'in Covid-19 tedavisinde "acil durum kullanımına" onay vermişti. İlaç ayrıca Hindistan ve Japonya'da da kullanılıyor.