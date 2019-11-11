Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Borsadaki hisselerini satıyor

Türkiye'ye en fazla yatırım yapan kurumların başında gelen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Paşabahçe'den çıkıyor.







Şişecam satın alma opsiyonunu kullanarak 152 milyon euroyu (968 milyon TL) gözden çıkaracak. EBRD Borsa İstanbul'daki yüzde 10'luk payını da satacağını açıklamıştı.





Reuters'ın haberine göre, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'un Genel Müdürü olmasının ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Borsa İstanbul'daki hisselerini satıyor.





Şişecam 2014 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) sattığı Paşabahçe paylarını 152.6 milyon euroya (968 milyon TL) geri almaya karar verdi.





Şirket hisseleri geri almak için yine EBRD’den 100 milyon euro kredi kullanacak.





Şişecam 2014 yılındaki anlaşma kapsamında Paşabahçe’nin yüzde 15.45’ini 125 milyon euroya EBRD’ye satmıştı.





Şişecam tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre şirket anlaşmanın alım opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bu kapsamda Paşabahçe’nin yüzde 14.85’inin 152.6 milyon euroya geri alınmasına karar verildi.





Alım opsiyonunun kullanılması için Şişecam EBRD’den iki yılı ana para geri ödemesiz, altı ayda bir ve beş eşit taksitte ana para geri ödemeli 100 milyon euro kredi kullanacak. Kredinin faizi yıllık Euribor artı yüzde 2.4 olacak.



