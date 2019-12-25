Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AKP’ye Yusuf Bilge Tunç’u sordu!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Siyah Transporter ile 6 Ağustos’ta kaçırılan KHK’lı Yusuf Bilge Tunç konusunda Türk hükumetinden bilgi talep etti.

AİHM’in bilgi talebini, Yusuf Bilge Tunç adına ailesi tarafından açılan Twitter hesabı duyurdu.



Tunç adına yapılan paylaşımda, “AIHM yusufumuzun kaçırılması ile ilgili sorularını gönderdi. Sorumluların yargılanması adına özetle sunu soruyor: – Gerekli kamera incelemeleri yapılıp kayıtlar muhafaza altında alındı mı? -Kaçırılan şahısla ilgili detaylı soruşturma yürütüldü mü?” ifadeleri kullanıldı.





ANAYASA MAHKEMESİ ETKİLİ BİR HUKUK YOLU MU?

AİHM, öncelikli olarak Tunç’un ailesine Türkiye’deki bütün yasal prosedürleri işletip işletmediğini sordu.





Yüksek mahkeme ayrıca Tunç’un ailesine “Özellikle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru etkili bir yol mu?” sorusunu yöneltti. Böylece AİHM, Türkiye’de Anayasa Mahkemesi ile ilgili “etkili bir hukuk yolu” olup olmadığı tartışmalarına atıfta bulundu.









AİHM’İN SORULARI VE TALEPLERİ

AİHM, Türk hükumetine Tunç’un “Yaşam hakkı ihlal edildi mi? Özellikle, iddia edildiği gibi başvuranın yakını devlet görevlileri tarafından kaçırıldı mı?” diye sordu.





AİHM, devamla şu soruları sordu ve taleplerini iletti:





“Türk devleti, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin getirdiği sorumluluklar gereği prosedürleri yerine getirdi mi, etkili bir soruşturma yürüttü mü, başvuranın yakınının hayatını garanti etmek için yeterli adımları attı mı?





Bu bağlamda,





Soruşturmayı yürüten yetkililer ve özellikle ilgili savcılar tarafından başvuranın Ankara’da kaçırıldığı iddia edilen yakınını bulmak için ne gibi adımlar atıldı?

Başvuranının yakınının ortadan kaybolduğu belirtilen güzergah üzerindeki güvenlik kameraları görüntüleri koruma altına alınıp olayı aydınlatmak maksadıyla incelendi mi?

Başvuranın yakınının ortadan kaybolması bağlamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesi (özgürlük ve güvenlik hakkı) ihlal edildi mi?”





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, soruşturma dosyasının bir kopyasını da Türk hükumetinden talep etti.



