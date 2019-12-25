Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AKP’ye Yusuf Bilge Tunç’u sordu!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Siyah Transporter ile 6 Ağustos’ta kaçırılan KHK’lı Yusuf Bilge Tunç konusunda Türk hükumetinden bilgi talep etti.
AİHM’in bilgi talebini, Yusuf Bilge Tunç adına ailesi tarafından açılan Twitter hesabı duyurdu.
Tunç adına yapılan paylaşımda, “AIHM yusufumuzun kaçırılması ile ilgili sorularını gönderdi. Sorumluların yargılanması adına özetle sunu soruyor: – Gerekli kamera incelemeleri yapılıp kayıtlar muhafaza altında alındı mı? -Kaçırılan şahısla ilgili detaylı soruşturma yürütüldü mü?” ifadeleri kullanıldı.
ANAYASA MAHKEMESİ ETKİLİ BİR HUKUK YOLU MU?
AİHM, öncelikli olarak Tunç’un ailesine Türkiye’deki bütün yasal prosedürleri işletip işletmediğini sordu.
Yüksek mahkeme ayrıca Tunç’un ailesine “Özellikle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru etkili bir yol mu?” sorusunu yöneltti. Böylece AİHM, Türkiye’de Anayasa Mahkemesi ile ilgili “etkili bir hukuk yolu” olup olmadığı tartışmalarına atıfta bulundu.
AİHM’İN SORULARI VE TALEPLERİ
AİHM, Türk hükumetine Tunç’un “Yaşam hakkı ihlal edildi mi? Özellikle, iddia edildiği gibi başvuranın yakını devlet görevlileri tarafından kaçırıldı mı?” diye sordu.
AİHM, devamla şu soruları sordu ve taleplerini iletti:
“Türk devleti, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin getirdiği sorumluluklar gereği prosedürleri yerine getirdi mi, etkili bir soruşturma yürüttü mü, başvuranın yakınının hayatını garanti etmek için yeterli adımları attı mı?
Bu bağlamda,
Soruşturmayı yürüten yetkililer ve özellikle ilgili savcılar tarafından başvuranın Ankara’da kaçırıldığı iddia edilen yakınını bulmak için ne gibi adımlar atıldı?
Başvuranının yakınının ortadan kaybolduğu belirtilen güzergah üzerindeki güvenlik kameraları görüntüleri koruma altına alınıp olayı aydınlatmak maksadıyla incelendi mi?
Başvuranın yakınının ortadan kaybolması bağlamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesi (özgürlük ve güvenlik hakkı) ihlal edildi mi?”
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, soruşturma dosyasının bir kopyasını da Türk hükumetinden talep etti.
GERGERLİOĞLU: CEVAP VERİLECEĞİNİ SANMIYORUM
HDP Kocaeli Milletvekili, Tunç’un ailesinin AİHM’in soruları ve talepleri ile ilgili açıklamasını retweet etti ve şu yorumu yaptı, “AİHM Yusuf Bilge Tunç için sormuş Adalet Bakanlığı’nın cevap verebileceğini sanmıyorum. Bu yıl içinde kaçırılan diğer 6 kişi için cevap veremeyen Tunç için mi cevap verebilecek…!? Cevap süresinin bitiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde çıkvermişti kaçırılanlar.”
KHK İLE İHRAÇ EDİLDİ
Zorla kaybedilen Yusuf Bilge Tunç, “Mülkiye” olarak bilinen Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra Savunma Sanayi Müsteşarlığında Mali Hizmetler Uzmanı olarak görev yapmaya başlamıştı.
OHAL döneminde “iltisak ve irtibat” gerekçesiyle önce açığa alınan Tunç, ardından KHK’yla ihraç edildi. Tunç’un 10, 6 ve 2,5 yaşında üç çocuğu var.
İhraç edildikten sonra karton bardak ve plastik ambalaj satan Tunç, 6 Ağustos 2019’da kaçırıldı. Siyah Transporter ile kaçırılma vakalarının sonuncusu olan Tunç’la birlikte kaçırılan kişi sayısı 29’a yükselmişti.