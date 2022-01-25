Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ilginç Anayasa Mahkemesi kararı

AİHM TESPİT ETTİ: AYM ETKİLİ İÇ HUKUK YOLU DEĞİL

AİHM, AİHS’in 5. madde 5. fıkra ihlali tespitinde Yücel’in dosyası göz önünde bulundurulduğunda AYM’nin 3.700 Euro civarında verdiği tazminatın açık bir şekilde yetersiz olduğuna kanaat getirerek AYM’nin Yücel için etkili bir iç hukuk yolu çözümü olmadığına karar verdi. AİHM, AİHS’in 5. madde 4. fıkrası bağlamında ihlal tespit etmeyerek her ne kadar Yücel ve avukatları soruşturma dosyasına erişememiş olsalar da Yücel’in tutukluluğunun hukukiliğine itiraz edecek kadar bilgi sahibi olduklarına kanaat getirdi.

BAŞVURUMUZ GEÇ VE EKSİK DE OLSA SONUÇLANDI’





Kararı değerlendiren avukat Veysel Ok, “Nihayet başvurumuz eksik ve geç de olsa sonuçlandı. Mahkeme Deniz Yücel’in tutukluluğunun ve hakkındaki delillerinin hukuksuzluğunu tespit etti. Tutuklamanın siyasi saiklerle yapıldığı iddiamızı ise kabul etmedi” dedi.





‘BÜYÜK DAİRE’YE GÖTÜRECEĞİZ’





Mahkemenin Anayasa Mahkemesinin oluşan zararla ilgili verdiği tazminatı da yeterli bulmadığını ve AYM’nin bu açıdan etkili bir yol olmadığını ifade ettiğini kaydeden Ok, “Biz tutuklamanın siyasi saiklerle (18.m. ihlali) yapıldığı iddiamızı büyük daireye de götüreceğiz. Hukuksal mücadele bitmiş değil. Ve elbette Mahkeme bir kez daha #gazeteciliksuçdeğildir dedi” ifadelerini kullandı.