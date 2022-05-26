Avrupa İstatistik Ofisi açıkladı: Avrupa’nın çöpünün yarısını Türkiye alıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un inkar ettiği ‘Türkiye, Avrupa’nın çöplüğü haline geldi’ eleştirileri resmi makamlarca doğrulandı.







Avrupa İstatistik Ofisi’nin 2021 verilerine göre AB’nin çöp ihracatı 2004’ten bu yana yüzde 77 artarak 33,0 milyon tona ulaştı.





AB’nin atık ihracatının ana hedefinin Türkiye olduğunu ortaya koyan rakamlara göre, 2021’de yaklaşık 14,7 milyon ton çöp alan Türkiye AB’den en büyük atık alan ülke oldu.





İkinci en büyük varış noktası 2021’de AB’den yaklaşık 2,4 milyon ton atık alan Hindistan olurken, onu Mısır (1,9 Milyon ton), İsviçre (1,7 milyon ton), Birleşik Krallık (1,5 milyon ton), Norveç (1,4 milyon ton) izledi. ), Pakistan (1,3 milyon ton), Endonezya (1,1 milyon ton), Amerika Birleşik Devletleri (0,9 milyon ton) ve Fas (0,6 milyon ton) izledi.













METAL ATIĞINI DA EN ÇOK TÜRKİYE ALIYOR



2021’de, demirli metal atıklarının ihracatı 19,5 milyon tona ulaştı ve AB’den yapılan tüm atık ihracatının yarısından fazlasını oluşturdu. Ana varış noktası, AB’den ihraç edilen tüm demirli metal atıklarının yaklaşık üçte ikisi yüzde 67 olan 13,1 milyon tonu alan Türkiye idi. Ayrıca AB, neredeyse üçte biri Birleşik Krallık’tan olmak üzere 5.5 milyon ton demirli metal atığı ithal etti.





KAĞIT ATIKLARINI HİNDİSTAN KAPTI

Çok daha düşük bir seviyede olmasına rağmen, AB’den de önemli miktarda kağıt atığı ihraç edildi. İhraç edilen 4,4 milyon ton, AB’nin 2021’deki atık ihracatının yüzde 13’ünü oluşturuyordu. Kağıt atıkların ana hedefi Hindistan olurken bu ülke 1,2 milyon ton kağıt aldı. Onu Endonezya 0,9 milyon ton kağıt ile ve 0,4 milyon ton ile Türkiye izledi.