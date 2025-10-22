Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa izin verirse Türkiye, Katar'dan ikinci el 24 Eurofighter alacak /22 Ekim 2025 10:46

Avrupa izin verirse Türkiye, Katar'dan ikinci el 24 Eurofighter alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde Türkiye’nin 24 adet kullanılmış Eurofighter Typhoon (Tranche 3A) savaş uçağını tedarik etmeye yönelik temaslarda bulunduğu öne sürüldü. Türkiye ve Katar anlaşsa bile savaş uçaklarının satışı için Avrupalı uçak üreticilerinin onayı gerekiyor.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt’e gitti.

İki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

Öte yandan Erdoğan, resmi ziyaret için Kuveyt’teki programının ardın dan Katar’ın başkenti Doha’ya geçecek.

Cumhurbaşkanının ziyaret kapsamında, Türkiye’nin 24 adet kullanılmış Eurofighter Typhoon (Tranche 3A) savaş uçağını tedarik etmeye yönelik temaslarda bulunduğu bildirildi.

Bloomberg’in haberine göre Ankara ayrıca milyarlarca dolarlık anlaşma kapsamında 16 yeni Tranche 4 uçağı satın alma talebinde bulundu.

Taraflar arasında gerçekleştirilecek teknik müzakerelerin ardından anlaşmanın sonuçlanması bekleniyor.

Diğer yandan Türkiye’nin, Katar’dan ikinci el Eurofighter jetleri almayı planladığı iddia edilirken, satışın gerçekleşmesi için İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa’nın da dahil olduğu Eurofighter konsorsiyumunun onay vermesi gerekecek.
