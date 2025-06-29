Avrupa kavruluyor!

İtalya’nın başkenti Roma’da hava sıcaklığı cumartesi günü 37 santigrat dereceye ulaştı. Fransa’nın güney kıyısındaki Marsilya’da ise termometreler 40 dereceyi gördü. Kent yönetimi, halka yardımcı olmak amacıyla tüm kamuya açık yüzme havuzlarını ücretsiz hale getirdi.





Portekiz’de 42 derece, orman yangını uyarısı

Portekiz’in başkenti Lizbon’da pazar günü sıcaklığın 42 dereceye çıkması bekleniyor. Ülkenin üçte ikisi aşırı sıcak ve orman yangını tehlikesine karşı yüksek alarm seviyesine geçti. Yetkililer vatandaşları açık alanda dikkatli olmaya çağırdı.





İspanya da sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri. Ülkedeki birçok bölgede sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Guadalquivir, Guadiana ve Tajo vadilerinde ise 42 derece ölçülebileceği belirtiliyor. İspanya Meteoroloji Kurumu, son üç yılın ülke tarihinin en sıcak dönemleri olduğunu duyurdu.





Aşırı sıcaklar, iş güvenliğini de gündeme getirdi. İtalya’nın Sicilya bölgesindeki Palermo ve Napoli şehirlerinde sıcaklıkların 39 dereceye ulaşması bekleniyor. Bunun üzerine Sicilya ve kuzeydeki Ligurya bölgesi, günün en sıcak saatlerinde açık havada çalışmayı yasakladı. Ülke genelindeki sendikalar bu uygulamanın tüm İtalya’da hayata geçirilmesini istiyor.





Fransız Rivierası’ndaki Nice kentinde, son iki haftada yaklaşık 250 adet vantilatör okullara dağıtıldı. Amaç, sınıflarda bunalan öğrencilerin biraz olsun rahatlatılması.