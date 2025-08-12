Avrupa Komisyonu çalışanları, İsrail’e yönelik pasif tavrı kınadı

Politico’da yer alan habere göre, bazı çalışanlar, AB kurumlarının İsrail’in yaptığı ihlallere ortak olduğunu, kendilerinden vicdani ve yasal olarak sorumluluklarını yerine getirmeleri beklendiği halde buna izin verilmediğini ifade ediyor. Bir çalışan, “Bize görevlerimizi yaparken baskı uygulanıyor” diye konuştu.



Bir çalışan, “Burası barışı sağlamak için kurulmuş bir kurum. Avrupa ve dünya için barış çok önemli. Sorun, AB’nin kendi temel değerlerine uymaması” ifadelerini kullandı. AB çalışanları geçtiğimiz yıldan bu yana zaman zaman gösteriler düzenliyor.



AB’nin diplomatik birimi, İsrail’i insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirmiş ve İsrail ile yapılan ticaret anlaşmasını veya araştırma programlarını durdurmayı gündeme getirmişti. Ama AB liderleri henüz bu konuda karar veremedi. Bu durum, AB’nin kendi kurallarına uymadığı eleştirilerine yol açıyor.



Avrupa Komisyonu ise dış politika konularının ülkelerin kendi işi olduğunu söylüyor ve çalışanlarına siyasete karışmamalarını öğütlüyor. Komisyon sözcüsü Arianna Podestà, çalışanların fikirlerini iş yerindeki resmi kanallardan dile getirebileceğini, ancak iş yerinde siyasi eylem yapılamayacağını belirtti. Ayrıca, çalışanların yöneticilere yazdığı iç mektupların halka açıklanmaması gerektiğini söyledi.



Ama protesto eden çalışanlar, bu resmi yolların yeterli olmadığını söylüyor. Temmuz sonunda başlayan hareketle, 32 bin kişilik kurumdan yaklaşık 1.500 çalışan, Gazze’deki kötü durum hakkında açık bir mektup yayınladı ve daha fazlı yardımın Gazze’ye ulaşması için AB’den İsrail’e baskı yapmasını istedi.



Bazı çalışanlar, daha güçlü etki yaratmak için grev yapmayı bile düşünüyor. Ancak sendikalar içinde İsrail konusunda görüş ayrılıkları var ve desteğin tam olmadığı belirtiliyor. Ayrıca, protestocular olası hukuki ve iş hayatı sonuçlarından çekiniyor.



Bir grup çalışan, bazı protestolar sırasında güvenlik görevlilerinin sert müdahalesine maruz kaldıklarını, bazı çalışanların haksız yere işten çıkarıldığını ve iç anketin yasaklandığını söylüyor.



Bir olayda, “Soykırıma hayır” yazılı tişörtler giyen 7 çalışan, Avrupa Birliği Konseyi’nin yemekhanesinden zorla çıkarıldı. Birinin kolu burkuldu, bir diğerinin ise protestoya ait videoları telefonundan silmesi istendi.



Avrupa Birliği Konseyi sözcüsü de çalışanların yemekhaneden çıkarıldığını doğruladı ancak protestoyu “siyasi” olduğu için kabul etmediklerini söyledi.



Çalışanlar ise Komisyon’un bunu siyasi aktivizm olarak görmesini kabul etmiyor. Onlara göre amaç, AB’nin kendi anlaşmalarına ve uluslararası hukuka uymasını sağlamak. İsrail’in ise bu kuralları ihlal ettiğini düşünüyorlar.