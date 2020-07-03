Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa ilk anti-COVID ilacını onayladı /03 Temmuz 2020 14:54

Avrupa ilk anti-COVID ilacını onayladı

Avrupa Komisyonu Covid-19 tedavisi gören hastalar için 'Remdesivir' ilacının kullanımını onayladı. Covid-19 tedavisi gören hastalara Remdesivir ilacı yazılabilecek.

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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Covid-19 tedavisi gören hastalara 'Remdesivir' ilacının "koşullu satış izni" için yetki verilmesi önerisinde bulunmuştu.

Remdesivir ilacı AB'de tedavi için kullanımına izin verilen ilk anti-Covid-19 ilacı oldu.

ABD, Japonya ve Hindistan'da kullanılıyor

EMA Başkanı Guido Rasi, daha önce yaptığı açıklamada, ABD merkezli ilaç firması Gilead Sciences tarafından üretilen Remdesivir'in Avrupa'daki Covid-19 hastalarında da kullanımına koşullu izin verilebileceğini dile getirmişti.

Öte yandan ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 1 Mayıs'ta, Remdesivir'in Covid-19 tedavisinde "acil durum kullanımına" onay vermişti.

Hindistan ve Japonya da koronavirüs hastaları için Remdesivir'in kullanımına onay veren diğer ülkeler.
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