Avrupa ilk anti-COVID ilacını onayladı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Covid-19 tedavisi gören hastalara 'Remdesivir' ilacının "koşullu satış izni" için yetki verilmesi önerisinde bulunmuştu.







Remdesivir ilacı AB'de tedavi için kullanımına izin verilen ilk anti-Covid-19 ilacı oldu.





ABD, Japonya ve Hindistan'da kullanılıyor





EMA Başkanı Guido Rasi, daha önce yaptığı açıklamada, ABD merkezli ilaç firması Gilead Sciences tarafından üretilen Remdesivir'in Avrupa'daki Covid-19 hastalarında da kullanımına koşullu izin verilebileceğini dile getirmişti.





Öte yandan ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 1 Mayıs'ta, Remdesivir'in Covid-19 tedavisinde "acil durum kullanımına" onay vermişti.





Hindistan ve Japonya da koronavirüs hastaları için Remdesivir'in kullanımına onay veren diğer ülkeler.