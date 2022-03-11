Avrupa Komisyonu’nda Ukrayna için bir dakikalık saygı duruşu

Avrupa Komisyonu’nun bugün Strazburg’da düzenlenecek olan vatandaşların genel oturumuna savaş sebebiyle ülkelerini terketmek zorunda kalan Ukrayna vatandaşlarının da katılması bekleniyor.







AB, Ukrayna’yı finansal olarak destek olmaya devam ediyor





Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Putin’in savaşının cesur Ukrayna halkı üzerinde ciddi askeri ve ekonomik baskı oluşturduğunu fakat AB’nin Ukrayna’yı her zaman desteklemeye devam edeceğini söyledi.





Ursula von der Leyen, 11 mart cuma günü Ukrayna’ya 300 milyon euro acil makro-finansal yardım ödediklerini belirtti. Bu yardımın 1.2 milyar euroluk yardım paketinin ilk ödemesi olduğunu ve devamının geleceğini duyurdu.