Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa, Rusya'nın kasıtlı yalan haberleriyle mücadele için milyonlarca euro ayırdı /22 Temmuz 2020 09:04

Avrupa, Rusya'nın kasıtlı yalan haberleriyle mücadele için milyonlarca euro ayırdı

Avrupa Komisyonu, Rusya'nın yaydığı iddia edilen 'dezenformasyona' karşı mücadeleye 4 milyon euro ayırdıklarını duyurdu.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu’nun Polonyalı milletvekili Anna Fotyga’nın ilgili sorgusuna yanıtında, geçen şubat ayında, dezenformasyon ile mücadele için çalışma gruplarını ve enformasyon-analiz blokundan oluşan İkinci Stratejik İletişim Bölümü oluşturulduğunu kaydetti.

Toplamda İkinci Bölüm’ün faaliyetine 6 milyon euro ayrıldığını bildiren Borrell, bu miktarın içinde 4 milyonun Rus ve 'Kremlin yanlısı' kaynakların Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Batı Balkanlar gibi öncelikli bölgelerdeki 'dezenformasyona' karşı mücadeleye yönlendirildiğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi’nin geçen aralık ayında sunduğu tasarıda, Rusya, 'başlıca güvenlik tehdit kaynağı'  olarak gösterilmişti.
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