







Raporda Türkiye aleyhinde "ihlal prosedürü" başlatılan Osman Kavala davası başta olmak üzere, en çok düşünce ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğüne ilişkin AİHM kararlarının uygulanmadığı belirlendi.





Bakanlar Komitesi, AİHM’in temel kararlarının Avrupa Konseyi'ne üye devletler tarafından uygulanma durumunu ortaya koymak için yıl boyunca yeni, devam eden veya kapatılan davalara ilişkin istatistikler ve bilgiler içeren 2022 raporunu açıkladı.





Raporda, 2022'de savaşın Avrupa'ya geri döndüğü ve Rusya’nın AİHM kararlarını uygulama yükümlülüğü devam etmesine rağmen sisteme katılımını durdurduğu yeni bir tespit olarak yer aldı.





Bakanlar Komitesi'nin, Rusya'nın Konsey'den çekilmesine rağmen, Rus sivil toplumunun başta BM olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla bu konudaki temasını arttırdığı ve Rus makamlarına yasal yükümlülüklerini hatırlatmaya devam ettiği belirtildi.





Corona virüsü salgını ciddi zorluklar oluşturmaya devam etse de, 2021'de Bakanlar Komitesinin dört toplantıda rekor sayıda vakayı incelediği ve davalı devletler tarafından benimsenmesinin ardından geçtiğimiz yıl 1100'den fazla davanın kapandığı bilgisi yer aldı.





Ayrıca, özellikle sivil toplum kuruluşlarından ve ulusal insan hakları kurumlarından Bakanlar Komitesi tarafından alınan giderek artan sayıdaki bildirimler nedeniyle, yürütme sürecinin katılımcı niteliği ve şeffaflığının daha da geliştiği vurgulandı.





Ancak, yürütme sürecinde hala bir takım önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, özellikle karmaşık devletler arası davalar ile Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için de işletilen ve "kısıtlamaların öngörülen amaçlar dışında kullanılarak, gizli amaçla siyaset yapılmasının engellenmesini" düzenleyen" 18’inci madde ile ilgili artan davaların sistemi zorladığı vurgulandı.





Eylem planları ve raporları ve adil tazmin ödemesinin teyidi gibi, yürütme süreci için hayati önem taşıyan bilgilerin devletler tarafından iletilmesindeki gecikmelerin de endişeleri arttırdığı belirtildi.





Bu yıl Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilanının, 70’inci yıldönümünün kutlandığına dikkat çekilen raporda ayrıca, ulusal düzeyde uzun süredir devam eden bazı sistematik ve yapısal sorunların devam ettiği, bu konuların bazılarında ilerleme kaydedilmiş olsa da hala özel dikkat gerektirdiği ifade edildi.



