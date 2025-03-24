Avrupa Konseyi, İmamoğlu için acil toplanıyor

Cools yaptığı basın açıklamasında, Kongre’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması kararını esefle kınadıklarını ve derhal serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirtti.





“Belediye Başkanı İmamoğlu’nun partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak seçileceği bir dönemde hapse atılmasının adaletle hiçbir ilgisi yoktur, her şey siyasetle ilgilidir. Bu, seçim süreçlerinin bütünlüğünü ve adilliğini baltalamaya yönelik hesaplanmış bir manevradır ve demokrasiye yönelik bir saldırıdır.” diyen Cools, İstanbul Üniversitesi’ne de İmamoğlu’nun diploma iptali kararından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.





TR724'ün haberine göre Cools, İmamoğlu hakkındaki suçlamaların “düzmece” olduğunu belirterek halkın iradesinin hiçe sayıldığını vurguladı. Cools, İmamoğlu ve Türkiye’deki tutuklu belediye başkanları için 27 Mart Perşembe günü Kongre’de acil toplantı organize edeceklerini duyurdu.





Cools ayrıca Türkiye’ye Avrupa Konseyi üyesi olmaktan doğan sorumluluklarını hatırlattı ve Ankara’yı “demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı göstermeye” çağırdı.