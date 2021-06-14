Avrupa Konseyi’nden Bennett’e tebrik

İsrail'de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti, dün İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) güvenoyu almasıyla 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi sona ermişti. Hükümetin güvenoyu almasının ardından dünya liderlerinden de tebrik mesajları gelmeye başladı.







Dün ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yeni İsrail hükümete tebrik etti. İsrail yeni Başbakanı Naftali Bennett ve İsrail Alternatif Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Kanada başbakanı Justin Trudeau ve Hindistan Başbakan Narendra Modi'den de tebrik mesajı aldı.





MICHEL SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI





Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabında “İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett ve İsrail Alternatif Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'e tebrik ediyorum. Kalıcı bölgesel barış ve istikrar için Avrupa Birliği (AB) ve İsrail arasındaki ortaklığı güçlendirmeyi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.





Kanada başbakanı Justin Trudeau ise, Kanada Hükümeti adına, Başbakan Bennett'e ve Alternatif Başbakan Lapid'e hükümet kurdukları için tebrik ederken “Kanada ve İsrail demokratik değerleri paylaşan, uzun zamandır işbirliği yapan ve halkları arasında sağlam ilişkileri olan dostlardır. Yıllar boyunca, eğitim, bilim alanların ilerlemesi, Orta Doğu’da barış ve istikrarı teşvik etmesi dahil olmak üzere bir dizi alanlarda çabalarımızı birleştirdik” dedi.





Hindistan Başbakan Narendra Modi resmi sosyal medya Bennett'e tebrik mesajını iletirken “Önümüzdeki yıl Hindistan ve İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılını kutlayacağız. Sizinle tanışmayı ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum” ifadeleri yer verdi.