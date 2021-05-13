Avrupa Konseyi’nden Yunanistan’a ‘göçmenleri geri itmeyin’ uyarısı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Yunanistan’ı kendi karasuları ve uluslararası sularda göçmenlere geri itme uyguladığı konusunda suçladı ve buna derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.







Dunja Mijatovic, Atina’nın Türkiye üzerinden Yunanistan’a ulaşmaya çalışan sığınmacılara yönelik muamelesiyle ilgili olarak üç Yunan bakana bir mektup yazdı.





3 YUNAN BAKANA MEKTUP GÖNDERDİ





Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic





“Vatandaşı Koruma”, “Göç ve İltica” ve “Denizcilik” bakanlarına gönderilen 3 Mayıs tarihli mektupta, Yunanistan’ın ‘geri itme iddialarını baskın kanıtlara rağmen şu ana kadar sadece yalanlamakla’ yetindiğini belirten Mijatovic, artık bunun yeterli olmayacağını belirtti.





Mijatovic, “Sizi bu uygulamalara son vermeye ve hem geri itme iddialarının hem de güvenlik güçlerinin kötü muamelesine dair suçlamaların bağımsız ve etkili şekilde soruşturulmasını sağlamaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.





Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Türkiye’den Ege adalarına ulaşan göçmenlerin Yunan güvenlik güçlerince botlara bindirilip Türk sularına geri itildiğine dair vakalara yönelik bildirimlerin arttığını aktardı. Mijatovic, bu kişiler arasında, Yunanistan tarafından resmen sığınmacı olarak kaydedildikten sonra Türk sularına gönderilenler dahi olduğunu ifade etti.





Mijatovic, Türkiye’den kara ya da deniz yoluyla Yunanistan’a ulaşan sığınmacılar doğru bir prosedür izlenmeden geri çevrildiğinde, bu tarz ihlallerden korunmak için başvuracakları bir mercinin olmadığını belirtti.





Birleşmiş Milletler Göçmen Ajansı da Ocak 2020’den bu yana onlarca geri itme hadisesine ilişkin bilgi toplamış durumda. Mijatovic, bu raporların varlığını da mktupta muhataplarına hatırlattı.





MÜLTECİ KAMPLAR STANDARTLARIN ÇOK ALTINDA





Dunja Mijatovic bunların yanı sıra Yunan adalarındaki aşırı kalabalık mülteci kampı şartlarının da Avrupa İnsan Hakları standartlarının altında olduğunu kaydetti.





Mijatovic, Sakız Adası’nda 28 yaşındaki bir Somalili gencin sıçan ısırığı nedeniyle akciğer embolisi geçirerek hayatını kaybettiğini söyledi.



