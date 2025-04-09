Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nden İmamoğlu kararı

TR724'ten Ensar Nur'un haberine göre Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve onlarca kişinin tutuklanmasına ilişkin acil gündem altında düzenlenen oturumda Türkiye’ye güçlü bir mesaj gönderdi.



Türkiye raportörleri Stefan Schennach ve Lord David Blencathra tarafından hazırlanan karar tasarısı bugün öğleden sonra Strazburg’da 46 üye devletin milletvekilleri tarafından tartışıldı. Tartışmanın ardından yapılan oylamada karar tasarısı 90’a karşı 8 oyla kabul edildi.



İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılması istendi



Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), kabul ettiği kararda Ekrem İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılmasını, tüm asılsız suçlamaların düşürülmesini ve üniversite diplomasının iptaline ilişkin kararın geri alınmasını talep etti.



Kararda, protesto hakkı, ifade ve basın özgürlüğüne saygı çağrısı yapılırken; göstericilere yönelik orantısız güç kullanımına son verilmesi ve gözaltına alınanların serbest bırakılması istendi. Ayrıca gazetecilerin serbest bırakılması, sansür ve sosyal medya kısıtlamalarının kaldırılması, muhaliflere yönelik baskıların durdurulması ve seçimlerin uluslararası standartlara uygun şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.



Kararda ayrıca, İmamoğlu ve protestolarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isimlerle ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesi uyarınca, “bağımsız ve tarafsız bir mahkeme” tarafından adil yargılanma haklarına ve savunma haklarına tam olarak saygı gösterilmesi talebinde bulunuldu.



AKP ve MHP’li vekillerden karar tasarısına skandal değişiklik teklifleri



Yaklaşık 3 sayfalık karar tasarısında yer alan ifadelerden rahatsız olan AKP ve MHP’li milletvekilleri, Genel Kurul’da 12 değişiklik teklifi sundu. AKP ve MHP’li AKPM üyeleri Meryem Göka, Konur Alp Koçak, Zeynep Yıldız, Abdurrahman Babacan, Mustafa Canbey, Pelin Yılık ve Seda Gören Bölük tarafından sunulan değişiklikler oy birliğiyle reddedildi.



Ayrıca genel kurulda AKP’li vekiller Meryem Göka ve Seda Gören Bölük’ün konuşmaları diğer milletvekilleri tarafından rahatsızlıkla karşılandı.



Cumhur İttifakı vekillerinin sunmuş olduğu değişiklik tekliflerinde şu ifadelerin silinmesi istendi:



“siyasi amaçlı ve muhalefeti sindirme, faaliyetlerini engelleme, çoğulculuğu bastırma ve siyasi tartışma özgürlüğünü kısıtlama girişimi olarak görünen”

“Gözaltında tutulan kişilere yönelik fiziksel kötü muamele, yasadışı çıplak arama, cinsel taciz, hakaret ve diğer insan hakları ihlallerine ilişkin raporlar bulunmaktadır.”

“Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın protestoları “sokak terörü” olarak nitelendirmesinden de dehşete düşmüştür.”

“Meclis, yabancı medya mensuplarını hedef alan tedbirlerden de endişe duymaktadır: 27 Mart 2025 tarihinde BBC’den İngiliz gazeteci Mark Lowen, on yedi saatten fazla gözaltında tutulduktan sonra ‘kamu düzenine tehdit’ gerekçesiyle sınır dışı edilmiştir; ve 28 Mart 2025 tarihinde, protestoları takip etmek isteyen İsveçli gazeteci Joakim Medin, Türkiye’ye varışında gözaltına alınmıştır. Ayrıca, Agence FrancePresse için çalışan Yasin Akgül, İstanbul’daki protestoları takip ettikten sonra üç gün boyunca gözaltında tutulmuştur.”

“Meclis ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a muhalif olabilecek ve/veya hükümeti eleştiren herkesin terörle bağlantılı suçlar da dahil olmak üzere sahte suçlamalarla tutuklanmasını büyük bir endişeyle not etmekte ve kınamaktadır.”



AKP’li ve MHP’li vekiller karar tasarısının Türkiye’ye çağrı yapılan son bölümünde yer alan; “Sayın İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılması ve kendisine ve aynı soruşturmada yer alan diğer kişilere yönelik tüm asılsız suçlamaların düşürülmesi”; “İstanbul Üniversitesi’nin Sayın İmamoğlu’nun üniversite diplomasını iptal etme kararının yürürlükten kaldırılması”; “Toplumsal gösterilere daha fazla genel yasak getirilmemesinin sağlanması” gibi ifadelerin de karar tasarısından çıkarılmasını istedi.