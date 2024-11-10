Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Konseyi raportörü, Öcalan ile görüşmek için başvuru yapacak /10 Kasım 2024 14:38

Avrupa Konseyi raportörü, Öcalan ile görüşmek için başvuru yapacak

AKPM Türkiye Raportörü Stefan Schennach, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için başvuru yapacağını dile getirdi.

SHABER3.COM

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye Raportörü Stefan Schennach, 11-14 Haziran tarihlerinde Türkiye’deki cezaevlerini ziyaret etti. Schennach, ziyaretine dair hazırladığı raporda, cezaevlerinde birçok ihlalin yaşandığına işaret etti. Raporda, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecride de yer verildi.

'TECRİT İNSAN HAKLARINA AYKIRIDIR'
Raporda dair Mezopotamya Ajansı'na (MA) konuşan Schennach, Öcalan ile görüşmek için başvuru yapacağını aktardı. Schennach, "Cezaevinde tecrit, insan haklarına aykırıdır ve işkence ile aynı seviyededir. Mahkum Öcalan'ı da ziyaret etmek içir başvuru yapacağım" dedi. Schennach, Ocak ayında Türkiye’deki cezaevlerini yeniden ziyaret edeceğini ve raportörlük çalışmalarına bu alanda devam edeceğini söyledi. 

'HÜKÜMET, DEMOKRASİYİ KABUL ETMEK ZORUNDA'
Kürtlere dönük ihlallerin devam ettiğini dile getiren Schennach, bunun son örneğinin DEM Parti yönetimindeki belediyelere atanan kayyımlar olduğuna işaret etti. Kayyımların kabul edilemeyeceğini dile getiren Schennach, "Seçilmiş belediye başkanları seçilmiş belediye başkanlarıdır. Hükümet halkın iradesini şansa bırakamaz, demokrasiyi kabul etmek zorundadır” diye konuştu. 

'AİHM KARARLARI UYGULANMALI'
Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarını uygulamadığını ifade eden Schennach, kararların uygulanması için girişimlerine devam edeceğini vurgu yaptı. Schennach, “Hükümet ve partilerle yaptığım tüm görüşmelerde AİHM kararının uygulanması konusunda ısrar ettim ve ısrar etmeye devam edeceğim. Bakanlar kurulu da kararların uygulanması için ısrar ediyor” dedi. 
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