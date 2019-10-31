Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Konseyi Türkiye raporu kabul edildi /31 Ekim 2019 09:38

Avrupa Konseyi Türkiye raporu kabul edildi

Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde, Türkiye'de düzenlenen 31 Mart yerel ve yenilenen İstanbul seçimlerine ilişkin hazırlanan rapor, 7 hayır ve 5 çekimser oya karşı 127 oyla kabul edildi

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Raporda, Türkiye'ye bir gözlem heyetinin gittiği hatırlatılarak, seçimlere katılımın yüksek olduğuna işaret edildi. Türk yargısının seçime giren siyasi partilerin finansmanını yeteri kadar detaylandırmadığı, bu nedenle partilerin, seçim kampanyasını eşit şekilde düzenleyemediği belirtildi. 

Ayrıca raporda, seçimlerde ifade özgürlüğünün baskı altında olduğu da tespit edildi. 

Seçimlerde sandık başkanı ve başkan yardımcısının memur olması gerektiği yönündeki kanunun değiştirilmesi gerektiğine de işaret edilen raporda, Türkiye'ye, YSK'nın tarafsızlığı ve bağımsızlığının güçlendirilmesi için çözüm üretilmesi konusunda çağrı yapıldı.

Euronews’e konuşan Gözlem Heyeti Başkanı Andrew Dawson, "Öte yandan basın özgürlüğü göremedik. Basın özgürlüğünü sağlayacak açık ve net kurallar göremedik. Bütün siyasi partilerin eşit düzeyde basın kuruluşlarına erişimi sağlanmadı. Bizler bunu kendi gözlerimizle gördük. Türk medyasının İngilizce yayınlarda bile bütün siyasi partilere söz verme girişimi olmadığını gördük. Bütün bunlar bizi oldukça endişelendiriyor.” dedi.
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