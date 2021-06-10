Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Konseyi Türkiye'ye Demirtaş için 22 Haziran'a kadar süre verdi /10 Haziran 2021 12:52

Avrupa Konseyi Türkiye'ye Demirtaş için 22 Haziran'a kadar süre verdi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Demirtaş için Türkiye'ye 22 Haziran'a kadar süre verdi. Kararı Demirtaş'ın avukatlarından Benan Molu duyurdu.

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Halklaın Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi kararı için Türkiye'ye yargı bağımsızlığını güçlendirmek adına alınan tedbirleri de içerecek bir eylem planı sunulması için 22 Haziran'a kadar süre verdi.

Kararı Demirtaş'ın avukatlarından Benan Molu duyurdu. Molu, "Komite'nin 9-11 Mart tarihli kararına rağmen Demirtaş'a örgüt propagandasından verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezasını onayan Yargıtay kararının çevirisi ve kararın yol açacağı sonuçlarla ilgili de kapsamlı bilgi istendi. Komite, eylül oturumunda dosyayı incelemeye devam edecek" dedi.
 
Kararda, Avrupa Konseyi'ndeki daimi temsilcilerin, "davada AİHM'in, Demrtaş'ın bir suç işlediğine dair makul şüpheyi destekleyecek delil yokken tutuklandığını ve tutuklanmasının ve yargılama öncesi tutukluluk halinin devam ettiğine karar verdiğini hatırlattığı" belirtildi. 

AİHM'in iki önemli seçim kampanyası sırasında tutuklamayla, çoğulculuğu boğmak ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlamak gibi gizli bir amaç güdüldüğü hatırlatıldı.

Komite, Türk yetkilileri Yargıtay kararının metnini ve çevirisini, mahkumiyetin sonuçlarına ilişkin kapsamlı bilgilerle birlikte mümkün olan en kısa sürede sunmaya davet etti. 


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