Avrupa Konseyi'nden AKP'ye muhtıra

Türkiye ve Azerbaycan’da basına yönelik ihlallerin arttığını dile getiren Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Rapörtörü Stefan Schennach, basın özgürlüğüne dair kriterleri yerine getirmeyen Türkiye ve Azerbaycan’a "gazetecilere yönelik saldırı ve hukuksuzluklara son verin" çağrısında bulundu.

AKPM basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği alanındaki genel raportörü Stefan Schennach, Türkiye ve Azerbaycan’da gazetecilere yönelik tutuklamalarını “korkunç bir fenomen” diye niteledi.

Schennach, Avrupa Konseyi Gazetecileri Koruma ve Basın Özgürlüğü Platformu’na göre sadece Türkiye’de en az 95 gazetecinin hapiste olduğuna dikkati çekti.

GAZETECİLER KEYFİ TUTUKLANIYOR

Gazetecilerin keyfi uygulamalarla cezaevine konduğunun altını çizen Avusturya Sosyal Demokrat parti (SPÖ) üyesi Stefan Schennach, “Bu gazeteciler keyfi bir biçimde tutuklanıyor. Bazen davaları mahkeme önüne gelmeden aylarca ve hatta yıllarca tutuklu kalıyorlar.” dedi.

Türkiye’de gazetecilere yönelik tutuklamaların eleştirel haberleri sebebiyle siyasi hedef haline gelmelerinin sonucu olduğunu vurgulayan Schennach, “Bu durum ifade özgürlüğü ve gazetelerin özgürlük ve güvenlik haklarının açıkça ihlaldir.” tespitinde bulundu.

CEZAEVLERİ TEHLİKE ALTINDA

Schennach, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Türkiye’de mafya ele başları dahil adli suçlardan yargılanan veya ceza alan 90 bini aşkın tutuklu ve hükümlüyü serbest bırakan af yasasını da eleştirdi.





İnfaz indirimi paketinin haksız suçlamalarla ve delil olmadan “terörizm suçlamalarıyla” tutulan gazeteciler için geçerli olmadığını kaydeden Schennach, ölümcül Korona salgınında cezaevlerindeki tehlikeye dikkati çekti.

AZERBAYCAN’DA SAHTE SUÇLAMALAR

Türkiye’nin Avrupa Konseyi'ndeki tek müttefiki olan Azerbaycan’daki duruma da değinen Stefan Schennach, 10 gazetecinin halen cezaevinde tutulduğunu belirtti.





Schennach, bu ülkede muhalif gazetecilere yönelik çok sayıda sahte suçlamalara dayanan kumpas soruşturmalarını da eleştirdi.

Schennach’ın verdiği bilgilere göre, Yükseliş Namine adlı gazetenin genel yayın yönetmeni Elçin Mammad 2015’ten bu yana çok sayıda davaya ve soruşturmaya maruz kaldı. Ancak Mammad son olarak mart ayında "mücevher hırsızlığı" gibi bir suçlamayla karşı karşıya.

Schennach, bir başka gazeteci İbrahim Vazirov’un ise Kanal24 İnternet TV’de Covid-19’un sosyal ve ekonomik etkileri üzerine yaptığı mülakatları silmesi için baskıya uğradığı bilgisini paylaştı.





Schennach, birçok diğer gazetecinin de salgın önlemleri sırasındaki uygulamalara dair haberleri sebebiyle baskı altına alındıkları, basın kartlarının iptal edildiği veya kayıtlarına el konulduklarına dair bilgilere de yer verdi.

"GAZETECİLERE SALDIRILARI KESİN!"

Türkiye ve Azerbaycan’da basına yönelik ihlallerin son yıllarda arttığını dile getiren AKPM Rapörtörü ifade ve basın özgürlüğünün ağır biçimde ihlal edildiğinin altını çizdi.





Schennach, açıklamasının sonunda, “Tüm bunlardan dolayı Türkiye ve Azerbaycan’dan Avrupa Konseyi'nin belirlediği normlara saygı adına gazetecilere yönelik saldırıları kesmeleri ve AK’nin savunduğu değerlere uyma çağrısı yapıyorum.” dedi.