Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Konseyi'nden Hizmet Hareketi için flaş rapor /15 Ekim 2021 16:31

Avrupa Konseyi'nden Hizmet Hareketi için flaş rapor

İtalya İnsan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Eleonora Mongelli, Türkiye'de 'terör' suçlaması ile tutuklu bulunanlar ve Hizmet Hareketi mensuplarına yöneltilen suçlamalar hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Mongelli, Avrupa Konseyi'nin hazırladığı rapora göre, Hizmet Hareketi mensuplarına yöneltilen suçlamaların, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve AİHS'de güvence altına alınmış hak ve özgürlükler olduğunu açıkladı.

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İtalyan İnsan Hakları Federasyonu (FIDU) Başkan Yardımcısı Eleonora Mongelli, Türkiye'de tutuklu olan terör suçluları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye'nin terörle bağlantılı suçlamalardan hüküm giymiş en fazla mahkûm nüfusuna sahip ülke olduğunu belirten Mongelli, çarpıcı rakamlar da verdi. 

Mongelli "Avrupa Konseyi'nin hazırladığı bir rapora göre, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde terörden hüküm giyen toplam 30.524 mahkûmdan 29.827'si Türk cezaevlerinde bulunuyor. Terörle mücadele yasaları, yoğun bir şekilde Türk insan hakları savunucularını ve aktivistlerini susturmak için kullanılıyor" dedi. 

Hizmet Hareketi mensuplarına yöneltilen suçlamaların hukuki olmadığını belirten Mongelli "Kişilerin silahlı terör örgütüne (Hizmet Hareketi) üye olup olmadığının tespit edilmesi için kullanılan kriterler listesi, yalnızca ve münhasıran yasal faaliyet ve/veya yasal olarak kurulmuş kuruluşlarla etkileşimlerden ve/ veya Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve AİHS'de güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin kullanılmasından ibarettir” ifadelerini kullandı. 
 
Diğer yandan İtalya İnsan Hakları Federasyonu (İtalyan Helsinki Komitesi), The Arrested Lawyers Initiative’nin isbirligi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği izne istinaden, Türk makamları tarafından terörle mücadele maddesinin - Ceza Kanunu'nun 314. Maddesi- suiistimali ve öngörülemeyen kullanımına ve Bylock adlı şifreli anlık mesajlaşma uygulamasının barışçıl kullanımının suç sayılmasına ilişkin bir hukuk bilirkişi görüşü hazırladı.

Bilirkişi görüşü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin incelemesini bekleyen Sağlam - Türkiye (Başvuru no. 14894/20) davasına sunuldu. Bilirkişi görüşü, önde gelen İtalyan, İngiliz ve Türk hukukçu ve hukukçulardan oluşan bir uzmanlar grubu tarafından, hazırlanmıştır.

Uzman bilirkişi görüşüne buradan erişilebilir:

https://fidu.it/language/en/turkey-third-party-intervention-to-the-echr-in-the-case-of-saglam-against-turkey/

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