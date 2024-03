Avrupa Konseyi'nden Kavala için Türkiye'ye diyalog çağrısı

Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı veren ve Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden AİHM'nin kararını uygulamayan Türkiye, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin denetimine girmişti. AİHM kararı gereği Kavala'nın 'derhal serbest bırakılması' için Ankara'ya yeniden çağrıda bulunan ve diyalog vurgusu yapan Komite, Ankara'ya yönelik bir yaptırım kararı almadı. Komite, Kavala'nın avukatları ve kimi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Kavala dosyasında devreye girmesi için yaptıkları çağrılara da olumlu yanıt vermedi.





Geçtiğimiz haftalarda Kavala hakkında Strasbourg'a ayrıntılı bir dosya ileten uluslararası sivil toplum kuruluşları Bakanlar Komitesi'ne AKPM'nin 12 Ekim 2023 tarihli kararını olduğu gibi benimsemesi çağrısında bulunmuştu. AKPM kararında, Avrupa Konseyi ve AB ülkelerinin, Osman Kavala hakkındaki AİHM kararının yerine getirilmemesi halinde 'Magnitsky mevzuatları' ya da benzeri hukuksal araçları kullanarak Ankara'ya spesifik yaptırımlar uygulamaları da istenmişti.





AKPM'nin her yıl insan hakları aktivistlerine verdiği Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne geçen yıl Osman Kavala layık görülmüş, ödülü 9 Ekim 2023 tarihinde Strasbourg'da düzenlenen bir törenle Kavala adına eşi Ayşe Buğra Kavala almıştı.





Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından 10 Aralık 2019 tarihinde açıklanan ve 11 Temmuz 2022 tarihinde de onaylanan kararın uygulanma süreci Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından bu hafta Strasbourg'da bir kez daha ele alındı.DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre, Bakanlar Komitesi, AİHM kararları gündemli toplantısı sonunda AİHM'nin Osman Kavala kararının uygulanış sürecinde Ankara ile teknik diyaloğu ön plana çıkaran politikasını sürdürdü. Komite, Ankara ile yürütülen üst düzey siyasi ve teknik görüşmelerin devam etmesini kararlaştırdı.Kavala dosyası 13 Kasım 2023 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic-Buric ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ankara'da gerçekleşen görüşmelerinde ele alınmış, Bakanlar Komitesi bu ziyaret sonrası Aralık 2023'teki toplantılarında Mart 2024'e kadar üst düzey teknik temasların devam etmesi yönünde karar almıştı. Bu karar kapsamında Avrupa Konseyi'nden üst düzey bir heyet 'Kavala'nın serbest bırakılması için Türk yargı sistemindeki mevcut yolları' görüşmek üzere 15 Şubat 2024 tarihinde Ankara'da temaslarda bulunmuştu.Bakanlar Komitesi'nin aldığı kararda geçen yıl her düzeyde başlatılan diyalog sürecinin 'yapıcı' ve 'sonuç odaklı' devam etmesi çağrısı yer aldı. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi'nin Osman Kavala tarafından yapılmış bireysel başvuruları AİHM kararları temelinde ivedilikle inceleyip karara bağlamasına özellikle vurguda bulunuldu. Komitenin kararında, Osman Kavala serbest bırakılmadıkça Türkiye'nin 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ve hukuk devleti ilkelerini ihlale devam edeceği' de özellikle not edildi.Komite, AKPM'nin Kavala dosyasında devreye girmesine şimdilik sıcak bakmıyor. Kavala'nın avukatları ve kimi uluslararası sivil toplum kuruluşları (Human Rights Watch, The International Commission of Jurists, Turkey Human Rights Litigation Support Project) AKPM'nin 12 Ekim 2023 tarihli Osman Kavala kararı gereği Bakanlar Komitesi ile 'Ortak Tamamlayıcı Prosedür' adı verilen sürecin başlatılması çağrısında bulunmuştu.Bugüne kadar somut olarak kullanılmayan bu yöntem, Bakanlar Komitesi'nde daha ziyade teknik düzeyde yürütülen diyalog sürecinin siyasi bir platform olan AKPM gündemine daha yoğun biçimde taşınması anlamına geliyor.AİHM kararlarının infazı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından denetleniyor. Bakanlar Komitesi, AİHM'nin 10 Aralık 2019 tarihli Osman Kavala kararı yerine getirilmediği gerekçesiyle 2 Şubat 2022 tarihinde Türkiye hakkında "ihlal prosedürü" adı verilen süreci başlatmış, bu kapsamda Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini AİHM'ye sormuş, AİHM 11 Temmuz 2022 tarihinde Osman Kavala kararının yerine getirilmediğine hükmetmişti.Kavala'nın avukatları bu yıl Ocak ayında AİHM'e yeni bir dava başvurusunda bulundu. Başvuru AİHM'nin 2019 yılında verdiği kararla ilgili ihlal sürecinin devamı ve Kavala hakkında Türk mahkemeleri önünde 28 Eylül 2023 tarihinde kesinleşmiş mahkumiyet kararına ilişkin hak ihlali iddialarını kapsıyor. Başvuru henüz AİHM tarafından Türk hükümetine tebliğ edilmedi.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu hafta Selahattin Demirtaş hakkındaki son AİHM kararını da ele aldı. Komite, AİHM kararı gereği Demirtaş'ın derhal serbert bırakılması çağrısını yineledi ve durumunda değişiklik olmaması halinde Haziran 2024'teki oturumlarında ikaz niteliğinde bir ara karar alacağı mesajı verdi.