Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye AYM uyarısı

Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yetkilileri, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesi ve buna bütün mahkemelerin uyması gerektiği uyarısında bulundu.





Euronews'in haberine göre, İstanbul'da düzenlenen Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi'nin kapanış konferansında konuşan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Genel Direktörü Christos Giakoumopoulos, Anayasa Mahkemesi kararlarının sadece bazı özel davalarla sınırlandırılmaması gerektiğini, daha genel bir şekilde yorumlanması gerektiğini söyledi.





ANAYASA MAHKEMESİ KUVVETLER AYRILIĞININ TEMİNATI





Avrupa Konseyi temsilcisi, bununla birlikte Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulması ve bu kararların kapsamı ve sonuçlarının yorumlanması konusunda aksaklıklar olduğunu dile getirdi.





Anayasa Mahkemesi'nin kuvvetler ayrılığının da önemli güvencesi olduğunu vurgulayan Giakoumopoulos, bu üst mahkemenin, yönetimin yargıya müdahalesinin önlenmesi adına önemli bir görevi olduğunu vurguladı.





Giakoumopoulos, üst mahkemenin yasa yapıcıların anayasaya uyması ve uluslararası hukuka, düşünce, ifade ve vicdan özgürlüğü gibi temel haklara saygı gösterilmesinin garanti altına alınması adına da önemli görevleri olduğunu söyledi.





AİHM BAŞKAN YARDIMCISI, MEHMET ALTAN KARARINA ATIF YAPTI





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkan Yardımcısı Robert Spano, konuşmasında AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına ilgili mahkemelerin saygı göstermemesini üstü kapalı eleştirdi.





Mehmet Altan davasını örnek veren Spano, Anayasa Mahkemesi'nin ve AİHM kararlarına uymamasından duyulan sıkıntıyı dile getirdi.





Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu ve AİHM'in de kararlarında bunu vurguladığını kaydeden Spano, ilgili mahkemenin buna uymamasının, kişisel başvuru hakkının özellikle mahkeme öncesi ön tutukluluk koşullarıyla ilgili bölümünün garanti altına alınamadığına dair ciddi endişeler oluşturduğu yolunda AİHM'in verdiği karara da atıfta bulundu.





VENEDİK KOMİSYONU BAŞKANI: ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARLARINA SAYGI GÖSTERİLMELİ





Venedik Komisyonu Başkanı Giovanni Buquicchio ise, "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına saygı gösterilmesi ve devletin bütün organları tarafından bu kararların uygulanması gerekiyor." dedi.





Buquicchio sürekli olarak Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmamasının da sistematik bir problem olarak addedileceğini, bu durumda AİHM'in ulusal mekanizmayı gözardı edip, doğrudan devreye girmeye karar verebileceğini söyledi.





Buquicchio şunları kaydetti: "Bir süre önce biz çok endişelenmiştik. Türkiye'de bir ağır ceza mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin gazetecilerin tutukluluğu ile kararını, uygulamama kararı alması bizi endişelendirmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi, bütün bu mahkemelerde ısrarcı oldu, çok başarılı bir çalışma yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu dile getirdi ve diğer mahkemelerin bununla bağlı olduğu konusundaki mesajlarını çok net verdi."