Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye internet özgürlüğü eleştirisi

Euronews ' ten Gülsüm Alan'ın haberine göre Türkiye'nin de üyesi olduğu Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Wiikipedia dahil Türkiye'de engellenen internet siteleri ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gözlemlerini içeren 9 sayfalık rapor sundu. Rapor erişimi engellenen kar amacı gütmeyen ve çeşitli özgür içerikli projeleri bünyesinde barındıran Wikipedia ve diğer internet sitelerini yakından ilgilendiriyor.





Mijatovic, Türk idari makamlarının ve mahkemelerinin rutin olarak internet engellemesine başvurma şeklinin demokratik bir toplumda kabul edilemez olduğunu ve ifade özgürlüğünü koruyan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesi ile uyumlu olmadığını belirtti.





Mijatovic, “Türk mevzuatının geniş kapsamlı olarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini” ifade etti.





Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic bir yandan hükümet tarafından "keyfi" bir şekilde internet sitelerinin engellendiği diğer taraftan ise konuya yönelik mahkeme kararlarının önemli ölçüde gecikmesi ile birlikte birçok davadan sonuç alınamadığını belirtiyor. Mijatovic, mahkeme sürecinin uzamasının ifade özgürlüğü konusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesini ihlal ettiğine vurgu yaptı.





Avrupa genelinde bilgi sağlayan Wikipedia'ya erişimin iki buçuk yıldır engellendiğini hatırlatan Mijatovic, bu yolla binlerce Türk vatandaşın haklarının ihlal edildiği yazdı.