Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye: 'Osman Kavala'yı derhal serbest bırakın'

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen tutukluluğu sürdürülen iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.







Komite üyeleri 17-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdikleri toplantılarda Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilen iş insanı Osman Kavala hakkında AİHM tarafından 10 Aralık 2019 tarihinde açıklanıp 11 Temmuz 2022 tarihinde onaylanan kararın icra sürecini de görüştü.





Toplantıların ardından 19 Eylül'de Bakanlar Komitesi'nin internet sayfasında yayınlanan metinde Türkiye'ye bir kez daha AİHM kararlarını yerine getirme yükümlülüğü hatırlatıldı. Türk yetkililerden, 24 Ekim'de Türkiye'de yapılacak ikinci üst düzey teknik toplantıya Kavala hakkındaki yargı kararlarının uygulanması yolunda "somut ve sonuç odaklı önerilerle gelmeleri" istendi. Komite ayrıca, Anayasa Mahkemesinin Kavala'nın bireysel başvuru dosyasını hâlâ incelememiş olmasından duyduğu "üzüntüyü" kaydetti. Yargı dahil Türk makamları Kavala'nın derhal serbest kalmasını sağlayacak adımlar atmaya davet edildi.





AİHM'de ikinci dosya

DW Türkçe'nin haberine göre Osman Kavala, Bakanlar Komitesinin atıf yaptığı AİHM kararına Türk mahkemelerinin uymayı reddettiği gerekçesiyle 18 Ocak 2024 tarihinde ikinci kez AİHM'ye başvurmuştu.





Türkiye taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği AİHM kararlarına uymakla yükümlü.







Bu ikinci davaya Türkiye Barolar Birliği, İfade Özgürlüğü Derneği, İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve Amerikalı aktör George Clooney ve eşi insan hakları avukatı Amal Clooney tarafından kurulan Clooney Vakfı gibi kuruluşlar da müdahil olmak için talepte bulunmuştu.





Diğer başka kurumlarla birlikte Clooney Vakfının başvurusu da AİHM tarafından kabul edildi. Vakfın destekçileri arasinda Bill ve Melinda Gates Vakfı, Microsoft, Versace Vakfı, Smith Aile Fonu, Amerikan Barolar Birliği ve Uluslararası Barolar Birliği de var.