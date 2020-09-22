Avrupa Konseyi'nden tutuklu avukatlarla ilgili Türkiye'ye çağrı

AKPM'nin resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "AKPM raportörleri, Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 14 avukata, 'terör bağlantılı suçlar' gerekçesiyle verilen ağır hapis cezalarının Yargıtay tarafından onaylanması gibi endişe verici bir dizi gelişmenin ardından, Türkiye'deki avukatların durumu ile ilgili endişelerini ifade etmiştir" denildi.







Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ÇHD davasından yargılanan 14 avukatın cezasını onarken diğer dört avukatın cezasını ise bozmuştu. Ölüm orucu eylemini sonlandıran avukat Aytaç Ünsal için ise tedavisi bitene kadar infazı beklenecek.





Avukat Ebru Timtik ölüm orucunda hayatını kaybettiği için onunla ilgili karar verilmesine yer olmadığı ifade edildi. Ölüm orucunu sona erdiren avukat Aytaç Ünsal’ın ise tedavisi bitene dek infazı ertelenecek.





Yargıtay, adil yargılanma hakkı için ölüm orucu yapan avukatların cezasını onadığı kararında şu ifadeleri kullandı:





“…alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı…”





Avukatlara verilen cezalar şöyle:





İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen Barkın Timtik’in “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı diğer davayla birlikte değerlendirilmesine karar verildi.





Bu davada “örgüt üyeliği” suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen Selçuk Kozağaçlı’nın ise diğer davada “örgüt yöneticiliğinden” yargılandığı ifade edilerek yine birlikte değerlendirme kararı verildi.





Sanık avukatlardan Ezgi Çakır’a yerel mahkemece 8 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay, Çakır’ın, sanıklardan Ahmet Mandacı, Zehra Özdemir, Ayşegül Çağatay, Yağmur Ereren, Didem Baydar Ünsal ve Yaprak Türkmen gibi Türk Ceza Kanunu’nun 314-3, 227-2 maddeleri uyarınca “örgüte bilerek isteyerek yardım etme” suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti.





Özgür Yılmaz: 13 yıl 6 ay





Behiç Aşçı: 12 yıl





Şükriye Erden: 12 yıl





Engin Gökoğlu: 10 yıl 6 ay





Aytaç Ünsal: 10 yıl 6 ay





Süleyman Gökten: 10 yıl 6 ay





Ayçan Çiçek: 9 yıl





Naciye Demir: 9 yıl





AKPM açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti.