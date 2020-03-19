Avrupa kontağı tam kapattı

Firmalardan bazıları bu kararın nedeninde "çalışanların baskısı" olduğunu belirtirken diğer firmalar ise bunun "halka yönelik sosyal sorumluluk" olduğunu ifade etti.





Avrupa Birliği'nde otomobil piyasası koronavirüs salgını başlamadan önce de, değişen yönetmelikler nedeniyle zaten yüzde 7,4 oranında düşüş göstermişti.





Peki Avrupa'daki bu olumsuz tabloda hangi otomobil firması üretime ara verdi? Euonews'te yer alana habere göre liste şöyle:





Volkswagen Avrupa'daki fabrikaların çoğunu kapatıyor





Alman otomobil devi Volkswagen, Almanya'da 6 fabrikada üretimi durduracak. Polonya, İspanya, Slovakya, Portekiz ve Rusya'da çalışmalar dondurulacak.





BMW Avrupa ve Güney Afrika'da üretimi durduruyor





BMW direktörü Oliver Zipse koronavirüs nedeniyle hem Avrupa'da hem Güney Afrika'da üretimin durdurulacağını, fabrikaların kapısına 19 Nisan'a kadar kilit vuracağını açıkladı.





Daimler çalışmalarına iki hafta ara verecek







Kamyon ve otomobil üreten Alman Daimler de Avrupa'da çalışmalarının büyük kısmına en az iki hafta ara verecek.





Lamborghini İtalya'nın kuzeyindeki fabrikasını kapattı





İtalya'nın ünlü spor otomobil markası Lamborghini 25 Mart'a kadar geçici olarak İtalya'nın kuzeyinde bulunan fabrikasını kapatacağını duyurdu.





Fiat Chrysler 27 Mart'a kadar fabrikalarını kapatıyor







İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artarken Fiat Chrysler ülkede bulunan 6 fabrikası, Sırbistan ve Polonya'da da bulunan fabrikalarını kapatılacak.





Audi çalışanları grevde





Brüksel'de Audi fabrikasında, pazartesinden bu yana, birkaç haftalığına üretim tamamen durmuş durumda. Çalışanların şikayetleri üzerinde yetkililer üretime ara verme kararı aldı.





Ford 19 Mart'tan itibaren çalışmalarını durduracak





Ford, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verecek.





Renault







Renault İspanya'da bulunan 4 fabrikasında üretimi durdurdu. Bu fabrikalarda yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı ifade edildi.





Fransız PSA grubu: Peugeot, Citroen, Opel üretimi durdurdu





Lamborghini ve Fiat'ın ardından Peugeot, Citroen ve Opel araçlarını üreten Fransız grup PSA da 15 fabrikasında 27 Mart'a kadar Avrupa genelinde üretime ara verme kararı verdi.