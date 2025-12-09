Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa polisi kriptolu haberleşmeye sızdı: Türkiye'deki börekçiden Hollanda’ya uyuşturucu ağı çökertildi /09 Aralık 2025 16:49

Avrupa polisi kriptolu haberleşmeye sızdı: Türkiye'deki börekçiden Hollanda'ya uyuşturucu ağı çökertildi

Avrupa Polisi’nin 'SKY ECC' adlı kriptolu mesajlaşma sistemine sızması, mafyanın uyuşturucu trafiğini ortaya çıkardı. Türkiye’de SKY ECC kullanan 4 bin 500 kişi tespit edilirken, Türkiye bağlantılı yeni bir uyuşturucu hattı da ortaya çıkmış oldu. Gizli haberleşme ağındaki yazışmalara göre, 60 kilo uyuşturucu Gaziosmanpaşa’daki bir börekçide teslim edilip Hollanda’ya gönderildi.

Avrupa Polisi’nin ‘SKY ECC’ adlı kriptolu mesajlaşma sistemine sızması, mafyanın uyuşturucu trafiğini ortaya çıkardı. Türkiye’de SKY ECC kullanan yaklaşık 4 bin 500 kişi tespit edilirken, mesajlar yeni bir Türkiye merkezli eroin ağını da ortaya koydu.

İddianameye göre; Recep Özyıldız’ın İran ve Irak’tan Türkiye’ye getirdiği eroinin Hollanda’ya sevk edildiği belirlendi.

BirGün’den Timur Soykan‘ın aktardığı bilgilere göre; 9 Ekim 2020’deki bir sevkiyatta 60 kilo eroin, Gaziosmanpaşa’daki Sarıyer Börekçisi’nde el değiştirip yurt dışına çıkarıldı.

Kara para transferlerinde ise 10 euroluk banknotların seri numaraları şifre olarak kullanıldı; bir ödemede 1 milyon 180 bin euro Kapalıçarşı’daki döviz bürosundan teslim alındı.

Operasyonda Özyıldız yakalanırken, çok sayıda şüphelinin yurt dışında olduğu bildirildi.
