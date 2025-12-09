Avrupa polisi kriptolu haberleşmeye sızdı: Türkiye'deki börekçiden Hollanda’ya uyuşturucu ağı çökertildi

Avrupa Polisi’nin ‘SKY ECC’ adlı kriptolu mesajlaşma sistemine sızması, mafyanın uyuşturucu trafiğini ortaya çıkardı. Türkiye’de SKY ECC kullanan yaklaşık 4 bin 500 kişi tespit edilirken, mesajlar yeni bir Türkiye merkezli eroin ağını da ortaya koydu.



İddianameye göre; Recep Özyıldız’ın İran ve Irak’tan Türkiye’ye getirdiği eroinin Hollanda’ya sevk edildiği belirlendi.



BirGün’den Timur Soykan‘ın aktardığı bilgilere göre; 9 Ekim 2020’deki bir sevkiyatta 60 kilo eroin, Gaziosmanpaşa’daki Sarıyer Börekçisi’nde el değiştirip yurt dışına çıkarıldı.



Kara para transferlerinde ise 10 euroluk banknotların seri numaraları şifre olarak kullanıldı; bir ödemede 1 milyon 180 bin euro Kapalıçarşı’daki döviz bürosundan teslim alındı.



Operasyonda Özyıldız yakalanırken, çok sayıda şüphelinin yurt dışında olduğu bildirildi.