İşte Avrupa kulislerinde konuşulan Kılıçdaroğlu ve Erdoğan senaryoları

Avrupa seçim sonrası Reykjavik'te toplanacak

Seçimlerin hemen ertesinde, Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi'ne üye 46 ülkenin devlet ve hükümet liderleri 16-17 Mayıs günleri İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te olacak. Aralarında Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de olacağı liderler Türkiye seçimlerine ilk tepkilerini muhtemelen İzlanda'dan verecek. Reykjavik zirvesinde öncelikli gündem maddesi Ukrayna olsa da Türkiye'deki seçimlerin gelişmelere göre son anda zirveye damga vurabileceği konuşuluyor.

Dış politikada "devrim" niteliğinde değişiklik beklenmiyor





Avrupa sol ve liberalleri Kılıçdaroğlu'ndan yana









Yunanistan ve Kıbrıs önemli rol oynamaya devam edecek





