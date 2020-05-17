Samanyolu Haber /Spor / Avrupa kulüpleri 4 ila 7 milyar Euro kaybetti /17 Mayıs 2020 13:48

Avrupa kulüpleri 4 ila 7 milyar Euro kaybetti

Avrupa’daki futbol kulüplerinin, Covid-19 salgını dolayısıyla maddi kayıplarının 2020-2021 sezonu için 4 ila 7 milyar arasında olduğu tahmin ediliyor.

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Fransız spor basınında çıkan bir araştırmaya göre, Avrupalı futbol kulüpleri maçları seyircisiz oynamaya başlasa bile bu yılki kayıp 4 milyar euro’nun altında olmayacak.

Euronews'in İngiliz basınından aktardığına göre, Covid-19 salgınından Avrupa'da en büyük zararı yüksek bütçeli İngiliz takımları görecek. Buna göre, Manchester United 150 milyon euro, Arsenal 135 milyon euro ile en fazla maddi zarara uğrayacak kulüplerin başında geliyor.

Fransa’da ise profesyonel futbol takımlarının zararının 500 ila 800 milyon euro arasında olacağı tahmin ediliyor.

Seyirci gelirlerinden mahrum olacak Avrupalı futbol takımlarının, sponsorlarını kaybetmeleri ve yayın haklarından alacakları gelirlerin tehlikeye girmesi, en önemli maddi kayıpların başında gösteriliyor.

Covid-19 salgını yüzünden futbol maçlarının ertelenmesi, bu sektörün sponsorlarının, “boşu boşuna para ödüyoruz” şeklindeki şikayetlerinin artmasına ve kulüplerle sözleşmelerini birer birer iptal etmelerine yol açıyor.

Genelde futbol takımlarına sponsor olan havayolu şirketleri ve otel, restoran zincirlerinin salgın önlemleri çerçevesinde faaliyetlerini askıya almasının kulüplerin önümüzdeki mali kaynak sıkıntısını derinleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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