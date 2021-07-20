Samanyolu Haber /Spor / Avrupa kulüpleri, Göztepeli İrfan Can'a talip oldu /20 Temmuz 2021 15:28

Avrupa kulüpleri, Göztepeli İrfan Can'a talip oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat için Avrupa kulüpleri harekete geçti.Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'nin genç kaleci İrfan Can, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu.

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Daha önce Fransa'dan Nimes ve Metz, İspanya'dan da Real Betis ve Levante ekiplerinin takip ettiği genç oyuncu için Almanya'nın Union Berlin takımının da devrede olduğu iddia edildi.

Berlin ekibinin İrfan Can için Göztepe'ye teklif götürmeye hazırlandığı vurgulanırken, Başkan Mehmet Sepil'in iyi bir teklif gelmesi durumunda 23 yaşındaki kaleciyi Avrupa'ya gönderebileceği kaydedildi.

Geçen sezon Adanaspor'dan Göztepe'ye transfer olan İrfan Can Eğribayat kısa sürede kendini kanıtladı.Süper Lig'de Göztepe formasını 35 maçta terleten İrfan, 3150 dakika görev yaparak istikrarlı bir dönem geçirdi. 
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