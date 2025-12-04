



"ABD ihanet edebilir"

Macron'un toplantıda "ABD'nin güvenlik garantilerine açıklık getirmeden toprak konusunda Ukrayna'ya ihanet etme olasılığı var. Zelenskiy için tehlike büyük" dediği belirtiliyor. Ukrayna barış görüşmelerinde Rusya'nın Ukrayna'dan toprak talepleri en hassas konulardan birini oluşturuyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarının Moskova'ya bırakılabileceğini daha önce çeşitli vesilelerle gündeme getirmişti.









"Volodimir'i bu adamlarla yalnız bırakmamalıyız"

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner (sol başta) ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff (sol ortada) Salı günü Rusya lideri Vladimir Putin (sağ ikinci sırada) ile Moskova'da bir görüşme gerçekleştirmiştiABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barış için sunduğu 28 maddelik plan çerçevesinde Washington-Moskova hattında müzakere ve pazarlıklar sürerken Avrupalıların Ukrayna ve Avrupa Birliğini (AB) dışarıda bırakacak bir anlaşma olasılığından rahatsızlık duyduğu biliniyordu.Ancak Alman Spiegel dergisinin, Avrupalı liderlerin gerçekleştirdiği bir gizli toplantıdan sızan notlara dayandırdığı haber, başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde ABD yönetimine karşı kuşkunun, kamuoyuna yansıyandan daha derin olduğunu ortaya koydu.Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de bulunduğu Avrupalı liderlerin yanı sıra, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katıldığı telekonferansın İngilizce deşifresini ele geçirdiğini bildiren Spiegel, toplantı notlarından kritik ifadeleri kamuoyuyla paylaştı.Pazartesi günü gerçekleştiği belirtilen toplantının notlarına göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merz, ABD'nin Ukrayna ve Avrupa'ya "ihanet edebileceği" görüşünde.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ukrayna'nın en önemli destekçilerindenGizli toplantıda Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de Zelenskiy'i "önümüzdeki günlerde çok dikkatli olması" konusunda uyardığı, "Hem seninle hem bizimle oyun oynuyorlar" dediği belirtildi. Merz'in Zelenskiy'e uyarısında, Salı günü Moskova'da Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeye giden Trump'ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u kastettiği düşünülüyor. Kushner ve Witkoff, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte haftasonunda Florida'da Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya gelmişti.Toplantıda Macron ve Merz dışındaki katılımcıların da ABD'nin müzakere heyetine kuşkuyla yaklaştıkları görülüyor. Trump ile iyi ilişkilere sahip az sayıdaki Avrupalı liderden biri olan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un, Witkoff-Kushner ikilisini kastederek "Ukrayna ve Volodimir'i bu adamlarla yalnız bırakmamalıyız" dediği belirtiliyor. Bunun üzerine yine Trump ile yakın ilişkilere sahip NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin "Volodimir'i korumamız gerektiği konusunda Alexander ile aynı fikirdeyim" dediği kaydediliyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner (sol önde), Özel Temsilci Steve Witkoff (sağ önde) ve Rus Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev (ortada), Rus lider Vladimir Putin ile görüşme öncesinde yan yana ayakta duruyorlarABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner (sol önde), Özel Temsilci Steve Witkoff (sağ önde) ve Rus Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev (ortada), Rus lider Vladimir Putin ile görüşme öncesinde yan yana ayakta duruyorlarABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner (sol önde), Özel Temsilci Steve Witkoff (sağ önde) ve Rus Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev (ortada), Rus lider Vladimir Putin ile görüşme öncesindeToplantıda Polonya Başbakanı Donald Tusk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın da bulunduğu belirtiliyor.Spiegel'in başvurduğu çeşitli katılımcılar söz konusu toplantıyı teyit ederken iki katılımcı notların toplantının içeriğini kesin bir şekilde yansıttığını ifade etti, ancak gizli bir toplantı olması nedeniyle liderlerden yapılan alıntıları teyit etmek istemediklerini belirtti.Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Macron'un bir ihanetten bahsetmediği belirtilerek "Cumhurbaşkanı kendisini bu kelimelerle ifade etmemiştir" denildi, ancak başka ayrıntı verilmedi.Almanya Başbakanlık ofisi ise "görüşmeye dair olduğu iddia edilen parçalarla ilgili" yorumda bulunmayacağını bildirdi.