Samanyolu Haber /Spor / Avrupa Ligi'nde fikstürler açıklandı /01 Eylül 2024 00:47

Avrupa Ligi'nde fikstürler açıklandı

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç takvimleri belli oldu.

SHABER3.COM

UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür açıklandı. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç takvimleri belli oldu.

İşte temsilcilerimizin Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların takvimi:,

25 Eylül Çarşamba

Galatasaray-PAOK

26 Eylül Perşembe

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise

Ajax-Beşiktaş

3 Ekim Perşembe

RFS-Galatasaray

Beşiktaş-Eintracht Frankfurt

Twente-Fenerbahçe

23 Ekim Çarşamba

Galatasaray-Elfsborg

24 Ekim Perşembe

Fenerbahçe-Manchester United

Lyon-Beşiktaş

6 Kasım Çarşamba

Beşiktaş-Malmö

7 Kasım Perşembe

Galatasaray-Tottenham Hotspur

AZ Alkmaar-Fenerbahçe

28 Kasım Perşembe

AZ Alkmaar-Galatasaray

Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv

Slavia Prag-Fenerbahçe

11 Aralık Çarşamba

Fenerbahçe-Athletic Bilbao

12 Aralık Perşembe

Malmö-Galatasaray

Bodo/Glimt-Beşiktaş

21 Ocak Salı

Galatasaray-Dinamo Kiev

22 Ocak Çarşamba

Athletic Bilbao-Beşiktaş

23 Ocak Perşembe

Fenerbahçe-Lyon

30 Ocak Perşembe

Ajax-Galatasaray

Midtjylland-Fenerbahçe

Twente-Beşiktaş
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