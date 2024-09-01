Avrupa Ligi'nde fikstürler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür açıklandı. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç takvimleri belli oldu.
İşte temsilcilerimizin Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların takvimi:,
25 Eylül Çarşamba
Galatasaray-PAOK
26 Eylül Perşembe
Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise
Ajax-Beşiktaş
3 Ekim Perşembe
RFS-Galatasaray
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt
Twente-Fenerbahçe
23 Ekim Çarşamba
Galatasaray-Elfsborg
24 Ekim Perşembe
Fenerbahçe-Manchester United
Lyon-Beşiktaş
6 Kasım Çarşamba
Beşiktaş-Malmö
7 Kasım Perşembe
Galatasaray-Tottenham Hotspur
AZ Alkmaar-Fenerbahçe
28 Kasım Perşembe
AZ Alkmaar-Galatasaray
Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv
Slavia Prag-Fenerbahçe
11 Aralık Çarşamba
Fenerbahçe-Athletic Bilbao
12 Aralık Perşembe
Malmö-Galatasaray
Bodo/Glimt-Beşiktaş
21 Ocak Salı
Galatasaray-Dinamo Kiev
22 Ocak Çarşamba
Athletic Bilbao-Beşiktaş
23 Ocak Perşembe
Fenerbahçe-Lyon
30 Ocak Perşembe
Ajax-Galatasaray
Midtjylland-Fenerbahçe
Twente-Beşiktaş