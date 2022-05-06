Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları bu gece tamamlandı.





İskoçya'da Glasgow Rangers kendi sahasında Almanya temsilcisi RB Leipzig'i ağırladı.





1-0 kaybettiği ilk maçın ardından rakibini James Tavernier, Glen Kamara ve Scott Arfield'ın golleriyle 3-1 mağlup eden Rangers, Avrupa kupalarında 14 yıl sonra finale kalma başarısı gösterdi.





İskoç ekibi, 14 Mayıs 2008'de oynanan UEFA Kupası finalinde Zenit St. Petersburg'a 2-0 yenilmiş ve şampiyonluk şansını yitirmişti.





Rangers'ın golcü sağ beki Tavernier, RB Leipzig karşısında kaydettiği golle UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi.





FRANKFURT 42 YIL SONRA FİNALDE





Gecenin bir diğer maçında Eintracht Frankfurt, West Ham United'ı ağırladı. İlk maçı 2-1 kazanan Eintracht Frankfurt, rövanş maçında da rakibine üstünlük kurmayı başardı ve maçı 1-0 kazandı. Mücadelede tek golü, 26. dakikada Rafael Borre kaydetti.





West Ham United'da Aaron Creswell, 19. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.





Bu sonuçla birlikte Eintracht Frankfurt, 42 yıl sonra bir Avrupa kupasında finale yükselmeyi başardı. Alman ekibi son olarak 1979-80 sezonundaki UEFA Kupası'nda finale kalmış, deplasman golü avantajıyla Borussia Monchengladbach'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.





FİNAL NEREDE, HANGİ TARİHTE?





Rangers ve Eintracht Frankfurt arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu ev sahipliği yapacak. UEFA Avrupa Ligi finali ise 18 Mayıs'ta TSİ 22.00'de oynanacak.