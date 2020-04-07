Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa maske savaşına girdi /07 Nisan 2020 19:54

Avrupa maske savaşına girdi

Corona virüsünün tüm dünyaya yayılmasının ardından yeni bir gerginlik başladı. Çin'den 2 milyardan fazla maske sipariş eden Fransa'nın, İsveçli bir şirkete ait olan ve Fransa üzerinden transit olarak İtalya ve İspanya’ya gönderilen 4 milyon maskeye el koyduğu öğrenildi. Öte yandan İtalya'ya giden koruma kıyafetlerine Çekya el koyarken, Almanya da sipariş verdiği maskelerin Çin Havaalanı’nda bir anda kaybolduğunu açıkladı.

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Dünya çapında corona virüsü ile mücadelede maske, dezenfektan ve koruyucu kıyafetler en temel ihtiyaç haline geldi. Ülke içerisindeki ihtiyaçları karşılamak için devletler arası maske edinme savaşı başladı. Çin tarafından ihraç edilen maskeleri almak için ülkeler birbirleriyle yarışıyor.

ABD 3 KATI NAKİT VERİP ALDI

Geçtiğimiz günlerde Fransa’nın Çin’den verdiği maske siparişinin Şangay Havaalanı'nda Fransa'ya ait uçağına yükleneceği sırada fiyatın 3 katı nakit vererek ABD tarafından alınması Fransa tarafından çok kötü karşılanmıştı. Yaşanan bu gerginlikte Fransa’nın mağdur taraf olduğu savunulmuyor.

4 MİLYON MASKEYE EL KOYDU 

Çin’den 2 milyardan fazla maske sipariş eden Fransa’nın İsveçli bir şirkete ait olan ve Fransa üzerinden transit İtalya ve İspanya'ya gönderilen 4 milyon maskeye el koyduğu öğrenildi.

Diğer ülkelerde de durumun aynı olduğu gözlemlendi. İtalya’ya giden koruma kıyafetlerine Çekya el koyarken, Almanya da sipariş verdiği maskelerin Çin Havaalanı'nda bir anda kaybolduğunu açıkladı.

İLLER ARASINDA DA YAŞANIYOR

Sadece ülkeler değil, iller için aynı durum yaşandığı gözlemlendi. Fransa’da iller arası maske edinme yarışı sürerken vatandaşlar da bulmakta zorluk çektikleri maskeleri edinmek için kimi zaman karaborsaya yöneliyor, kimi zaman da hırsızlığa kadar yelteniyor.

Öte yandan İsveçli şirketin maskelerine el koyan Fransa’nın olayın medyaya taşınması üzerine İsveç’e maskeleri geri verme kararı aldığı öğrenildi.
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