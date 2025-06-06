Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Merkez Bankası faiz oranını bir kez daha düşürdü /06 Haziran 2025 13:45

Avrupa Merkez Bankası faiz oranını bir kez daha düşürdü

Avrupa Merkez Bankası, mevduat faiz oranını 25 baz puan düşürerek beklentiler doğrultusunda yüzde 2'ye çekti. Banka refinansman faiz oranını da beklentilere paralel olarak yüzde 2,15'e indirdi.

SHABER3.COM

Avrupa Merkez Bankası (AMB), faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gittiğini ve enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. Kararın, Euro'daki güçlenme ve enerji maliyetlerindeki düşüşle birlikte geldiği belirtildi.

Bu adımla mevduat faiz oranı yüzde 2,25'ten 2'ye indi. Faiz oranı, 2023 ortasında yüzde 4 ile zirveye ulaşmıştı. Karar öncesinde piyasalar zaten bu indirimi fiyatlamıştı. Londra Borsası Grubu (LSEG) verilerine göre, yatırımcılar çeyrek puanlık indirimi yüzde 99 olasılıkla bekliyordu.

DW Türkçe'nin haberine göre AMB karar metninde, "Özellikle, Para Politikası Kurulu'nun politika duruşunu yönlendirdiği mevduat faizi oranının düşürülmesi kararı, enflasyon görünümüne dair güncellenmiş değerlendirme, çekirdek enflasyon dinamikleri ve para politikasının aktarım gücü dikkate alınarak alınmıştır" denildi.

Enflasyon yüzde 2 hedefinin altına geriledi
Euro Bölgesi'nde enflasyon oranı mayıs ayında yüzde 1,9'a gerileyerek, AMB'nin yüzde 2 hedefinin altına düştü. Ancak ekonomik büyüme hâlâ zayıf seyrediyor. 2025'in ilk çeyreğinde Euro Bölgesi ekonomisi yalnızca yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

AMB'nin bu kararı, jeopolitik gerginliklerin arttığı ve işletmelerin geleceğe dönük öngörülerinin giderek zorlaştığı bir dönemde alındı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi politikası, Avrupa ekonomisi için başlıca risk unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Çelik ve otomotiv gibi bazı kilit sektörleri hedef alan sektör bazlı tarifelerin, Avrupa'nın büyüme hızını ciddi şekilde yavaşlatabileceği yorumları Avrupa basınının gündeminde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Merkez Bankası faiz oranını bir kez daha düşürdü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:33:25