Avrupa Merkez Bankası faiz oranını yüzde 2'de sabit bıraktı
11 Eylül 2025 21:25

Avrupa Merkez Bankası faiz oranını yüzde 2’de sabit bıraktı

Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank – ECB), beklentilere uygun olarak faiz oranını yüzde 2’de sabit tuttu.

Bu karar, Euro Bölgesi ekonomisinin toparlanma işaretleri verdiği ve enflasyonun ECB’nin yüzde 2’lik hedefi etrafında seyrettiği bir dönemde alındı.

ECB, faiz oranını haziran ayında yapılan toplantıda 25 baz puanlık indirimle yüzde 2’ye çekmiş ve bu, son 2 yılın en düşük seviyesi olmuştu.

Temmuz toplantısında da faiz oranı değiştirilmemişti. Haziran 2024’ten bu yana ECB toplamda sekiz kez faiz indirimine giderek yüzde 4 olan rekor oranı yüzde 2’ye çekmiş oldu.

Ayrıca ana refinansman operasyonları ve marjinal kredi kolaylığı faiz oranları da sırasıyla yüzde 2,15 ve yüzde 2,40’ta sabit tutuldu.

Analistler, Euro Bölgesi ekonomisinin nispeten iyi durumda olması ve enflasyonun ECB’nin yüzde 2 hedefine yakın seyretmesi nedeniyle faizlerin sabit kalmasını öngörüyordu.
