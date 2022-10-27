Avrupa Merkez Bankası, faizleri daha da artırdı

Lagarde'dan eleştirilere "enflasyon” yanıtı

DW'ningöre, Avrupa Merkez Bankası (AMB), politika faizinde geçen ayki 75 puanlık artışın ardından bu ay da 75 baz puanlık artış kararı aldı.Üç temel politika faizinden en önemlisi olarak görülen ve bankaların AMB'den çektikleri kredilere uygulanan ana refinansman oranı yüzde 2'ye, mevduat faiz oranı yüzde 1,50'ye ve marjinal fonlama faizi yüzde 2,25'e yükseltildi.AMB, faiz oranlarını 16 yıllık aranın ardından ilk kez Haziran ayında artırmış ve 50’şer baz puan yükseltmişti. Avrupa ortak para birimi Euro'nun kaydî olarak yürürlüğe girdiği 1999'dan bu yana en büyük artış 75 baz puanla Eylül'de gerçekleşmişti.Ekonomide resesyon beklentilerine rağmen enflasyonla mücadele adına alınan faiz artırım kararları yüksek borç oranına sahip İtalya ve Fransa gibi Euro Bölgesi ülkelerinde eleştirilere yol açmıştı. İtalya'nın yeni Başbakanı Giorgia Meloni, güçlü faiz artışlarının özellikle yüksek borçlu ülkeler açısından riskli olduğu eleştirisi yapmış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yüksek enflasyonla mücadelede talebe darbe vurulmaması uyarısında bulunmuştu.AMB Başkanı Christine Lagarde, eleştirilere karşı faiz artış kararını savunarak, AMB'nin bir görevinin de enflasyonla mücadele olduğunu vurguladı. Hızlı artış oranlarının enflasyonu düşürmede ve ekonomik toparlanmanın teşvikinde "en uygun” yol olduğunu belirten Lagarde, önümüzdeki dönemde de faiz artışlarının süreceği mesajı verdi. AMB'nin yıllık enflasyon hedefi yüzde 2 olarak belirlenmişti.Konjonktürle ilgili karamsar bir tablo çizen Lagarde, doğal gaz krizi ve fiyat artışları ışığında üçüncü çeyrekte ekonomik faaliyetlerde belirgin yavaşlama olduğunu, yılın geri kalanında ve önümüzdeki yılın başında da bu yavaşlamanın devam etmesini beklediklerini söyledi.