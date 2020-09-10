Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

4 Haziran’daki toplantıda varlık alımlarının yanında Pandemi Acil Satın Alma Programı'nı (PEPP) 600 milyar euro artırmış, varlık alım programı böylece 1,35 trilyon euroya yükselmişti. Merkezin bu ayki toplantıda ek aksiyon alması zaten beklenmiyordu, ancak ilerleyen dakikalarda Başkan Lagarde’ın yapacağı konuşmada özellikle eurodaki güçlenme ve bölge ekonomisindeki risklere dikkat çekilmesi bekleniyor.





Karar öncesi 1,1835 seviyesinde olan EUR/USD karar sonrası 1,1855’e yükselirken ABD Dolar Endeksi şimdilik 93,0 tabanını koruyor.



