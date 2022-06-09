Samanyolu Haber /Ekonomi / Avrupa Merkez Bankası yönetiminden yeni faiz kararı /09 Haziran 2022 21:04

Avrupa Merkez Bankası yönetiminden yeni faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetiminin yeni faiz kararını açıkladığı ve son oranları değiştirmeyerek sabit tuttuğu aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugünkü toplantısında beklentilere paralel olarak faizleri sabit tuttu. Buna göre refinansman faizi yüzde 0, marjinal fonlama imkanı yüzde 0,25 ve mevduat faizi yüzde -0,50'de kalmış oldu.

10 YILDAN SONRA İLK KEZ FAİZ ARTACAK

Banka 2015 yılında başlayan varlık alım programını 1 Temmuz’da bitireceğini açıklarken, temmuz ayında 25 baz puan faiz artışına niyetli olduğunu duyurdu. Bu gerçekleşirse banka, 10 yıldan uzun süre sonra ilk kez faiz artırmış olacak.

Enflasyona bağlı olarak eylül ayında da bir artışın olması söz konusu. ECB'den yapıan açıklamada enflasyon görünümü kötüleşirse eylülde daha büyük adım atılmasının mümkün olduğu, eylül ayından sonra ise “kademeli fakat sürekli” faiz artışı olacağı belirtildi.
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