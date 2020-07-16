Samanyolu Haber /Ekonomi / Avrupa Merkez Bankası'nda sürpriz yok /16 Temmuz 2020 15:08

Avrupa Merkez Bankası'nda sürpriz yok

Avrupa Merkez Bankası (ECB) temmuz toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle başlattığı tahvil alımını da 1,3 trilyon euro seviyesinde tuttu.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının şimdilik kontrol altında olması ve karantinaların sona ermesi sebebiyle bugünkü toplantıda yeni bir adım atmadı.

Banka bugünkü toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. ECB politika faizini yüzde 0'da, marjinal fonlama faizini yüzde 0,25'te, mevduat faizini de eksi yüzde 0,5'te sabit tuttu.

TAHVİL ALIMINDA TUTAR DEĞİŞMEDİ

ECB geçen ay Pandemik Acil Satın Alma Programı'nı (PEPP) 600 milyar euro artırmış, varlık alım programı böylece 1,35 trilyon euroya yükselmişti.

ECB, Euro Bölgesi'nin Korona salgını sebebiyle 2020'de yüzde 8,7 daralacağını tahmin ediyor. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahminlerine göre ise daralma yüzde 10,2'yi bulacak.

Son veriler ekonomide toparlanma sinyalleri verse de yine de bazı yetkililer toparlanmanın hızı konusunda endişeli.
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