Avrupa Merkez Bankası'ndan 'dijital para' açıklaması

Açıklamada, 24 ayda dijital Euronun nasıl tasarlanacağının, Euro Bölgesi’ndeki herkese nasıl sunulacağının ve dijital para biriminin ileride olası etkilerinin inceleneceği kaydedildi.







Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise, “Dijital euro hakkındaki raporumuzu yayınladığımızdan bu yana dokuz ay geçti. Bu süre içinde, çok daha fazla analiz yaptık. Vatandaşlardan ve profesyonellerden katkılar aldık, cesaret verici sonuçlar veren bazı deneyler yaptık. Bütün bunlar bizi vites yükseltmeye ve dijital euro projesini başlatmaya karar vermemize neden oldu” dedi.





ECB’nin açıklamasında, projede şu ana kadar yürütülen çalışmaların kişisel bilgilerin gizliğinin nasıl korunabileceğine dair izlenmesi gereken yöntemleri ortaya koyduğu, olası dijital Euro'nun oluşturulmasında gereken enerji tüketiminin Bitcoin ve diğer kripto varlıklara kıyasla daha düşük seviyede olmasının beklendiğine de dikkat çekildi.