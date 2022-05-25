Samanyolu Haber /Ekonomi / Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı sinyali /25 Mayıs 2022 07:58

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı sinyali

Avrupa Merkez Bankası, yükselen enflasyon ve euronun zayıflamasına yönelik kaygılar sebebiyle sekiz yıldır sürdürdükleri negatif faiz uygulamasına son verebileceklerinin sinyalini verdi.

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Euronews'in haberine göre, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, halen negatif olan faiz oranının eylülden itibaren sıfıra yükseltileceğine, sonrasında ise faizleri yükseltmeye devam etme olasılığına işaret etti.

Lagarde, AMB'nin internet sitesindeki bloga yazdığı makalede "Pandemi sonrası dönemde yukarı yönde değişen enflasyon görünümü nedeniyle faiz oranlarını da kapsan nominal değişkenlerin ayarlanması uygundur" dedi.

11 yıldan sonra ilk defa AMB'nin temel faiz oranlarını haziran ayından itibaren yükseltebileceğini belirten Lagarde "Mevcut görünümü temel alarak negatif faiz oranlarını yılın üçüncü yarısında sona erdirmelerinin muhtemel olduğunu" ifade etti.

AMB halen eksi 0,5 faiz oranı uygulyor.

Lagarde'ın değindiği politika değişikliği dünya genelinde enflasyonun yükselmesiyle beraber Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) ve diğer büyük merkez bankalarının kolay para politikalarını aşamalı olarak azaltmaya yönelik harekelerini izliyor.

AMB'deki karar vericiler bu yıl enflasyonun yüzde 2'lk hedeflerine düşeceği beklentisindeydi, ancak tam tersine enflasyon nisan ayında yüzde 7,4'e çıktı. Bu euronun devreye girdiği 1999 yılındna bu yana yaşanan en hızlı yükseliş.

Karar vericiler ayrıca Ukrayna'daki savaşın ekonomik büyümeye olan şok etkisinin euro bölgesini resesyona sürükleme riskinden dolayı oranlarındaki faiz oranlarının sert yükseltilmesine karşı çıkıyordu.

Yazının yayınlanmasının ardından euro dolar karşısında değer kazandı. İtalya'nın 10 yıllık hükümet borcundan edinilen kar da yükselişe geçti.
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