Samanyolu Haber /Ekonomi / Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı /17 Nisan 2025 16:13

Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası, nisan ayı toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü. Bu gelişmeyle birlikte son 8 ayda 7. kez faiz indirimi gerçekleşmiş oldu.

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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka, gerçekleştirdiği nisan ayı toplantısında 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Banka 25 baz puan indirimle ana refinansman faizini yüzde 2,40'a, marjinal fonlama faizini yüzde 2,65'e, mevduat faizini yüzde 2,25'e indirmiş oldu.

Avrupa Merkez Bankası bu faiz kararıyla birlikte son 8 ayda 7. kez faiz indirmiş oldu.

DÜN ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANMIŞTI

Euro Bölgesi'nde dün paylaşılan enflasyon verilerine göre, şubat ayında yüzde 2,3 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 2,2'ye indiğini anımsatan analistler, Avrupa Merkez Bankası’nın orta vadede amaçladığı yüzde 2’lik seviyesine yakın kalmaya devam ettiğini ve söz konusu enflasyon verilerinin daha fazla parasal gevşemeye yer açılmasında etkili olduğunu dile getiriyordu.
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