Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı





DÜN ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANMIŞTI

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka, gerçekleştirdiği nisan ayı toplantısında 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.Banka 25 baz puan indirimle ana refinansman faizini yüzde 2,40'a, marjinal fonlama faizini yüzde 2,65'e, mevduat faizini yüzde 2,25'e indirmiş oldu.Avrupa Merkez Bankası bu faiz kararıyla birlikte son 8 ayda 7. kez faiz indirmiş oldu.Euro Bölgesi'nde dün paylaşılan enflasyon verilerine göre, şubat ayında yüzde 2,3 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 2,2'ye indiğini anımsatan analistler, Avrupa Merkez Bankası’nın orta vadede amaçladığı yüzde 2’lik seviyesine yakın kalmaya devam ettiğini ve söz konusu enflasyon verilerinin daha fazla parasal gevşemeye yer açılmasında etkili olduğunu dile getiriyordu.