Avrupa Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentilere paralel olarak politika faizini 75 baz puan artırdı. Banka ana refinansman oranını yüzde 2’ye, marjinal borç verme imkanı yüzde 2.25’e ve mevduat faizi yüzde 1.50’ye yükseltti. Bu seviyeler, son 13 yılın en yüksek seviyeleri oldu.ECB açıklamasında, yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşmak için faiz artışlarının önümüzdeki toplantılarda devam etmesinin beklendiği belirtildi. Karar sonrası avro/dolar paritesi 1’in altını gördü.