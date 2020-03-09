Avrupa’nın 35 şehrinde Türkiye’deki kadınların sesi oldular

Broşürler dağıtıldı, sergiler, panellerle Türk kadının yaşadığı zorluklar anlatıldı. Binlerce kişi haksızlıklara karşı yürüyüşlere katılarak pankartlar açtı.









Cezaevindeki gazeteci Ayşenur Parıldak, Meriç’i geçtikten sonra Yunanistan’da hayatını kaybeden Esma Uludağ, KHK mağduru eğitimci Acun Karadağ, Harbiyeli asker annesi Melek Çetinkaya, cezaevinde hayatını kaybeden Halime Gülsu başta olmak üzere mağdur birçok kadının yaşadıkları gündeme getirildi.





Programlara katılanlar Peaceful Actions Platform tarafından hazırlanan bileklik ve selfie card'larla fotoğraf çektirdi.



















KİLİSEDE AĞLATAN KURABİYE





Etkinliklerde en ilginç olay İsveç’te yaşandı. Gönüllüler, İsveç’te Råneå’daki marketlerde ve Råneå kilisesinde; özel yapılmış kurabiyeler yaptı ve paketlerine Türkiye’de yaşanan mağduriyetleri anlatan notlar yazdılar. Kliseden çıkan İsveçli bir kadın, işkence gören kadınları duyunca göz yaşlarını tutamadı ve onlar için dua edeceğini söyledi.









HOLLANDALI TÜRK VEKİL: YÜREĞİMİZ ACIYOR





Hollanda Amsterdam’da tarihi Dam Meydanı’nda düzenlenen etkinliklere katılan Yeşil Sol (Groen Links) Partisi milletvekili Nevin Özütok, 11 bin kadın ve 780 bebeğin Türkiye’de hapiste olması ve her gün bunlara yenilerinin eklenmesi karşısında yüreğinin acıdığını söyledi. Özütok, “Hollanda meclisi olarak bizi çok meşgul eden bir konu. Her gün Türkiye’de hapse atılan kadınların sayılarını duyduğumuzda yüreğimiz acıyor. Mümkün olduğu kadar hem politik destek veriyoruz. Ayağa kalkan emekçi kadınlara ve gruplara yanlarında olduğumuzu belirtmek için destek veriyoruz.” dedi.









LONDRA’DA YÜRÜYEN HAPİSHANE





İngiltere’de daha önce yapılan etkinliklerde; sembolik bir hapishane hücresi yapılmış ve insanların bunun içine girerek empati yapılması istenmişti. 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel yapılan eylem de ise; yapılan hapishanenin altına tekerlekler yerleştirildi ve yürüyüş boyunca kadınlar bunun içerinden durarak Türkiye’de yaşanılan gerçekleri gözler önüne serdi. Türkiye’de tutuklanmış kadınların, anneleriyle birlikte hapishanede büyüyen çocukların ve hapishanede bulunan hamile ve yeni doğurmuş kadınların hikayesi tekerlekler üzerinde yürütülen bir hapishane hücresi ile anlatıldı. Yürüyüş ve gösteri boyunca, Hanım Büşra Erdal, Ayşenur Parıldak ve Figen Yüksekdağ gibi görüşlerinden veya aidiyetlerinden dolayı hapsedilen kadınların salıverilmesi için sloganlar attı. Trafalgar Meydanı’ndaki konuşmada da Harbiyeli Annesi Melek Çetinkaya’dan kanser hastası Ahmet Ataç’ın annesi Zekiye Ataç’a kadar bir dizi anne ve kadının hikayesine değinildi.









“ESAT REJİMİ GİBİ!”





Almanya’da ise başta Berlin, Köln olmak üzere büyük küçük bir çok şehirde eylem yapıldı. Leipzig kentinin ünlü Wilhelm Leuschner Meydanı’nda açılan resim sergisini ziyaret eden Suriye kökenli bir ziyaretçi; şahit olduğu insanlık dramları karşısında uzun süre ağlayarak, yaşananların Esat rejiminin katlettiği yakınlarını anımsattığını ifade etti. Essen şehir merkezinde bir stant açılarak Türkiye’de şiddet gören, öldürülen, hapiste çocuklarıyla kalmak zorunda olan kadınların mağduriyetinin anlatıldığı programda kadınlara gül ve lale dağıtıldı.









SOĞUK ENGEL OLMADI





Berlin’in ünlü meydanı Alexsanderplazt Meydanı’nda soğuğa rağmen binlerce kişi toplandı. Ellerinde pankartlar ile güllerle Türkiye’de şiddete ve baskıya maruz kalanların durumuna dikkat çektiler. Katılımcılar, Türkiye zindanlarında, soğuk beton duvarlar arasında haksız yere tutulan kadınların durumunu anlatabilmek için temsili bir cezaevi kurdular.









BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ





Almanya’nın Hagen şehrinde kurulan standı ise, Hagen Belediye Başkanı Erik O. Schulz ziyaret etti. Schulz duygularını “Bugün burada olamanız çok güzel, birlikte yaşam adına iyi bir örneksiniz.” diyerek ifade etti.





TREN GARINDA “SİZİN YANINIZDAYIZ” NOTLARI





Zürich Ana Tren İstasyon’unda gönüllü aktivistlerin organize ettiği programda, yüzlerce gül ile birlikte yaşanan hak ihlallerini anlatan küçük broşürler dağıtıldı. Katılımcıların bir kısmı, Türkiye’deki kadın hakları ihlalleriyle ilgili olarak renkli küçük kağıtlara 300’e yakın destek notları bıraktı.









OSLO’DA YÜRÜYÜŞ İSVEÇ’DE BASIN AÇIKLAMASI





Oslo’da bir grup kadın ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle Türkiye’de tutuklu bulunan kadınlar için Norveç Kraliyet Sarayı’nın önünden başlayarak, Oslo Meclis Binası’nın önüne kadar yürüyüş düzenledi. İsveç’in Lund şehrinde Türkiye’de yaşanan zulümleri anlatan resim sergisi açıldı. Gül dağıtıldı. Serginin açılış sırasında yapılan basın açıklamasında, “Savaşta bile, kadın ve çocuklara dokunulmaz! Siz de, o; kirli, acımasız ve zalim ellerinizi; kadın ve çocukların üzerinden çekin!” denildi.