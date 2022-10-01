Avrupa’nın en büyük nükleer santralinin müdürünü Ruslar mı kaçırdı?

Energoatom tarafından yapılan açıklamada Avrupa’nın en büyük nükleer santralinin Genel Müdürü Murashov’un cuma günü yerel saat ile 16’da Ruslar tarafından kaçırıldığı bildirildi.



Ülkenin güneydoğusundaki nükleer santralin Genel Müdürü Murashov’un Rus askerleri tarafından önce yolda giden arabasının durdurulduğu ardından gözleri bağlanarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü aktarıldı.



Energoatom Başkanı Petro Kotin. “Ihor Murashov’un Rusya tarafından kaçırılması Ukrayna ve Avrupa’nın en büyük nükleer santralinin güvenliğini tehlikeye atıyor.” dedi.



Kotin, Rusya’dan Murashov’un derhal serbest bırakılmasını istedi.



Nükleer santral içinde incelemelerde bulunan Uluslararası Atom Enerji Ajansı heyetinden şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.



Rusya’nın işgal ettiği nükleer santral etrafında süren çatışmalar, uzun süredir Uluslararası Enerji Ajansı için ciddi endişe kaynağı oluyor.



Avrupa'nın en büyük nükleer santrali



Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.



Toplam 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.



Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.