Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa’nın en büyük nükleer santralinin müdürünü Ruslar mı kaçırdı? /01 Ekim 2022 13:52

Avrupa’nın en büyük nükleer santralinin müdürünü Ruslar mı kaçırdı?

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rusya’yı Zaporijya Nükleer Santrali’nin Genel Müdürü Ihor Murashov’u “kaçırmakla” suçladı.

SHABER3.COM

Energoatom tarafından yapılan açıklamada Avrupa’nın en büyük nükleer santralinin Genel Müdürü Murashov’un cuma günü yerel saat ile 16’da Ruslar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Ülkenin güneydoğusundaki nükleer santralin Genel Müdürü Murashov’un Rus askerleri tarafından önce yolda giden arabasının durdurulduğu ardından gözleri bağlanarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü aktarıldı.

Energoatom Başkanı Petro Kotin. “Ihor Murashov’un Rusya tarafından kaçırılması Ukrayna ve Avrupa’nın en büyük nükleer santralinin güvenliğini tehlikeye atıyor.” dedi.

Kotin, Rusya’dan Murashov’un derhal serbest bırakılmasını istedi.

Nükleer santral içinde incelemelerde bulunan Uluslararası Atom Enerji Ajansı heyetinden şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Rusya’nın işgal ettiği nükleer santral etrafında süren çatışmalar, uzun süredir Uluslararası Enerji Ajansı için ciddi endişe kaynağı oluyor.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Toplam 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa’nın en büyük nükleer santralinin müdürünü... Sonraki Haber >>

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:31:49