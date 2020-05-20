Avrupa’nın göbeğinde vizon paniği: İnsanlara corona bulaştırmışlar

Corona virüsünün nasıl ortaya çıktığı ve insanlar arasında nasıl yayıldığına dair birçok teori ve komplo teorisi ortaya atılırken, Avrupa’nın kalbinden flaş bir Covid-19 açıklaması geldi.





Hollanda hükümeti dün gece yapılan bir açıklama ile ülkedeki vizon çiftliklerinde corona virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Hükümet yetkilileri, “Yapılan araştırmalar ışığında vizon çiftliklerinde Covid-19 tespit edildi. Enfeksiyonun vizonlardan insanlara bulaştığı sonucu ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda vizonların semptom göstermeden Covid-19 taşıdığı öğrenildi” açıklamasını yaptı.





KEDİLERİN PAYI OLABİLİR

Yetkililer incelenen iki çiftlikte de benzer özellikler olduğunu duyururken, “Vizonların antikor testi genişletilerek Hollanda genelindeki bütün tesislerde uygulanacak ve zorunlu olacak. Araştırmaların yapıldığı tesisler birbirine çok benziyor. İkisinde de kediler vardı ve kedilerde de Covid-19 tespit edildi” ifadesi kullanıldı.









VİZON NEDİR?

Sansargiller familyasından bir gelincik türü olan vizon, özellikle Avrupa’da kürkleri için yetiştirilen bir canlı türüdür. Farklı bölgelerde yetişen ve farklı türleri olan vizonlar genelde 30 santimetre ile 50 santimetre arasında değişiyor.