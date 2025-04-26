Avrupa’nın güvenlik endişesi artıyor





Paris’te geçtiğimiz hafta sunulan ve Trump yönetiminin şekillendirdiği teklif, Kiev’in ciddi tavizler vermesini öngörüyor.Teklife göre, ABD’nin Kırım’ı fiilen Rus toprağı olarak tanıması ve Rusya’nın kontrol ettiği bölgelerdeki mevcut durumu meşrulaştırması öngörülüyor.

Gelişmeler üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 2018 yılında yaptığı, “ABD asla Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanımayacak” açıklamasını hatırlattı.Doğu Avrupa’dan bir diplomat CNN’e yaptığı açıklamada, bu tekliflerin “uluslararası hukukun temel ilkelerini sarstığını” ve “Avrupa’da hiçbir ülkenin artık güvende hissedemeyeceği” anlamına geleceğini vurguladı. Aynı diplomat, “Bu, NATO üyesi olup olmamaya bakılmaksızın tüm ülkeler için tehlikeli bir emsal olur” dedi.Asya’daki müttefiklerin de ABD’nin önerilerine karşı benzer endişeler taşıdığı belirtiliyor. İsmini açıklamayan bir Asya diplomatı, “Çin tüm bu süreci izliyor. Trump yönetimine bu konuda uyarılarımızı yaptık. Rusya’nın ödüllendirilmesi gibi bir izlenim oluşması bizi endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.Bloomberg’in haberine göre, ABD’nin çözüm planında Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’nin Ukrayna’ya geri verilmesi ve Harkov bölgesindeki bazı alanlarda Kiev’in kontrolünün yeniden sağlanması gibi maddeler de yer alıyor.ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, “sınırların bugünkü çizgiye yakın bir noktada dondurulması” teklifini gündeme getirmişti. The Washington Post da ABD’nin, Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmesini ve çatışma hattının dondurulmasını içeren öneriler sunduğunu yazmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, “Eğer Ukrayna birliklerini Rusya’ya katılan dört bölgeden çekerse, çatışma hemen biter” açıklamasında bulundu. Bu dört bölgenin artık Rusya Anayasası’nda yer aldığını hatırlattı.