Avrupa’nın havası en kirli kenti Iğdır çıktı

Dünya çapında 117 ülke ve 6 bin 475 şehrin hava kirliliği değerlerinin analiz edildiği 2021 Dünya Hava Kirliliği Raporu kamuoyuna açıklandı. Rapora göre Türkiye, hava kirliliği sıralamasında 46’ıncı sıradaki yerini korudu. Türkiye’yi Avrupa bölgesinde inceleyen rapora göre, Avrupa’nın havası en kirli kenti Iğdır.







Yıllık 7 milyona yakın ölümle ilişkilendirilen hava kirliliği günümüzün en büyük çevresel sağlık tediti olarak görülüyor.





İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir tarafından yıllık yayımlanan rapor, metreküp başına düşen ince parçacıklı madde yoğunluğu ölçümlerini esas alıyor.





DÜNYADAKİ ŞEHİRLERİN YÜZDE 97’SİNİN HAVASI KİRLİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geçen yıl güncellenen hava kirliliği eşik değerlerini kullananan rapora göre dünya çapında şehirlerin yüzde 97’sinde bu eşik değerler aşılmış durumda. Yani DSÖ standartlarına göre incelenen 6 bin 475 şehirden yalnızca 222’si 2021’de temiz hava soludu.





Türkiye’de hava kirliliği 2021’de yıl boyunca DSÖ kılavuz değerlerinin 3 ila 5 katı üzerindeydi. Türkiye, Avrupa bölgesindeki 42 ülke arasında havası en kirli 7’inci ülke oldu.





Raporda 2021’de İspanya’dan Türkiye’ye Avrupa genelinde görülen yoğun yangınların hava kirliliğinde artışa katkıda bulunduğu belirtiliyor.





Havası en kirli başkentleri de sıralayan rapora göre Ankara, 54’üncü sırada yer aldı.





Türkiye’nin Avrupa bölgesi dahilinde incelendiği raporda Avrupa’nın havası en kirli kentleri sıralamasında Iğdır ilk sırada yer aldı.





1,588 şehir arasında ilk sıradaki Iğdır’ı Rusya’nın Krasnoyarsk kenti ve Sırbistan’ın Yeni Pazar şehri izledi.





Dördüncü sırada Bosna Hersek’in Foca kenti var ve onu Düzce takip ediyor.





Türkiye’nin havası en kirli kentleri sıralamasında Iğdır’ı Düzce ve Erzurum izliyor.





2020’de ilk sırada yer alan Çorum ise Bursa’nın hemen önünde havası en kirli 9’uncu kent.





HAVA KİRLİLİĞİNİN ÇOCUK ÖLÜMLERİ İLE İLİŞKİSİ

Rapora göre hava kirliliği nüfusun en kırılgan kesimlerini daha fazla etkiliyor. 2021’de 5 yaşın altındaki yaklaşık 40 bin çocuk ölümü doğrudan hava kirliliği ile ilişkilendirildi.